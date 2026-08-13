Уряд виділив 70 млн гривень на антидроновий захист логістичних маршрутів Сумщини

За ці кошти продовжать облаштування захисних конструкцій на ключових маршрутах області.

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Уряд виділив 70 млн грн з резервного фонду державного бюджету для облаштування антидронових захисних конструкцій на логістичних маршрутах у Сумській області.

Про це повідомили в Міністерстві економіки та довкілля України.

Кошти дадуть змогу посилити захист ще 37 кілометрів маршрутів на Сумщині, якими користуються Сили оборони, екстрені та рятувальні служби, а також цивільний транспорт.

Як пояснили в Міністерстві, Сумщина щоденно зазнає атак безпілотників, зокрема FPV-дронів. Через це ускладнюються евакуація населення, пересування екстрених і рятувальних служб та робота транспорту.

Раніше у 2026 році на антидроновий захист уже спрямували 60 млн грн з обласного бюджету та 24 млн грн з бюджету міста Суми.