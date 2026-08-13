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Уряд виділив 70 млн гривень на антидроновий захист логістичних маршрутів Сумщини

За ці кошти продовжать облаштування захисних конструкцій на ключових маршрутах області.

Уряд виділив 70 млн гривень на антидроновий захист логістичних маршрутів Сумщини
антидроновий захист
Фото: скриншот відео

Уряд виділив 70 млн грн з резервного фонду державного бюджету для облаштування антидронових захисних конструкцій на логістичних маршрутах у Сумській області. 

Про це повідомили в Міністерстві економіки та довкілля України.

Кошти дадуть змогу посилити захист ще 37 кілометрів маршрутів на Сумщині, якими користуються Сили оборони, екстрені та рятувальні служби, а також цивільний транспорт. 

Як пояснили в Міністерстві, Сумщина щоденно зазнає атак безпілотників, зокрема FPV-дронів. Через це ускладнюються евакуація населення, пересування екстрених і рятувальних служб та робота транспорту.

Раніше у 2026 році на антидроновий захист уже спрямували 60 млн грн з обласного бюджету та 24 млн грн з бюджету міста Суми. 

  • Загалом від початку року в Україні вже облаштували 822 кілометри антидронового захисту для логістичних маршрутів.
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