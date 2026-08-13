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ЮНІСЕФ і Червоний Хрест виділили понад 2,2 млрд грн на зимову підтримку українців

Кошти призначені для допомоги понад 104 тисячам родин із дітьми, які проживають поблизу лінії фронту. 

ЮНІСЕФ і Червоний Хрест виділили понад 2,2 млрд грн на зимову підтримку українців
допомога від ЮНІСЕФ, фото ілюстративне
Фото: hromadske.radio

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і Товариство Червоного Хреста України спрямували понад 2,2 мільярда гривень на Рахунок гуманітарного реагування і стійкості Мінсоцполітики.

Як ідеться на сайті міністерства, кошти підуть на фінансування державної програми грошової допомоги вразливим родинам перед початком опалювального сезону 2026/2027 років.

Найбільшу частку фінансування — понад 2 мільярди гривень — надав ЮНІСЕФ за підтримки урядів США, Британії, Німеччини, Норвегії та Швеції. Ці кошти призначені для допомоги понад 104 тисячам родин із дітьми, які проживають поблизу лінії фронту. 

Додатково Український Червоний Хрест за підтримки Уряду США вже перерахував 223,8 мільйона гривень на цей же спецрахунок у Нацбанку.

Родини у прифронтових районах отримають одноразову виплату в розмірі 19 400 гривень на домогосподарство. Люди зможуть самостійно вирішувати, на що витратити гроші: на купівлю палива, теплого одягу чи оплату комунальних послуг. Виплати здійснюватиме Пенсійний фонд України за вже діючими державними механізмами після перевірки та ідентифікації отримувачів.

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