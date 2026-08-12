Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
ГоловнаЕкономікаФінанси

В Україні кількість інвесторів у цінні папери за чотири роки зросла майже у 12 разів

Станом на 1 серпня 2026 року на ринку було 271,3 тисячі унікальних інвесторів

В Україні кількість інвесторів у цінні папери за чотири роки зросла майже у 12 разів
Ілюстративне фото
Фото: agropolit.com

В Україні кількість людей, які інвестують у цінні папери, за чотири роки зросла майже у 12 разів. Станом на 1 серпня 2026 року на ринку було 271,3 тисячі унікальних інвесторів.

Про це свідчать дані Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, повідомляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Від початку 2026 року до ринку долучилися ще 43,3 тисячі людей. Переважна більшість інвесторів – це фізичні особи.

Реклама

"Щоб оцінити масштаб: це населення середнього обласного центру. І це люди, які прийшли на ринок капіталу не в тепличних умовах, а під час повномасштабної війни – попри блекаути, релокації та економічну невизначеність. Вони вирішили не просто зберігати гроші, а змусити їх працювати", – пояснили у Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Фото: Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку

Фахівці вважають, що тепер важливо перетворити цей інтерес на довгострокові інвестиції.

Для цього пропонують запровадити особові інвестиційні рахунки (ОІР). Відповідні законопроєкти вже зареєстровані у Верховній Раді.

ОІР мають стати спеціальними рахунками для інвестицій. Через них українці зможуть купувати акції, корпоративні облігації, облігації місцевих позик та державні цінні папери, зокрема ОВДП.

Законопроєкти передбачають також податкову пільгу. Якщо кошти залишатимуться на рахунку щонайменше три роки, то інвестиційний дохід за визначених законом умов не оподатковуватиметься. При цьому протягом трьох років інвестор зможе поповнювати рахунок, купувати та продавати цінні папери й змінювати структуру портфеля. Обмеження стосуватиметься передусім виведення коштів із рахунку.

Ідея ОІР полягає у створенні в Україні довгострокового внутрішнього капіталу. Такі кошти можуть спрямовуватися на розвиток бізнесу, інфраструктури та відбудову країни.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies