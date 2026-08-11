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Справу про діяльність "бек-офісу" Укрзалізниці і мільйонні збитки скерували до суду

У схемі фігурують, зокрема, чинний нардеп, ексрадник глави ОПУ, посадовець СБУ.

Справу про діяльність "бек-офісу" Укрзалізниці і мільйонні збитки скерували до суду
ексрадник глави ОПУ Артем Шило
Фото: Наші гроші, скріншот Bihus.info

САП передала до суду справу щодо заволодіння коштами Укрзалізниці та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. 

Як повідомила пресслужба прокуратури, обвинувачення висунули чотирьом особам, серед яких колишній радник Офісу Президента і посадовець СБУ, його довірена особа, підлеглий працівник СБУ і рієлтор.

Transparency International Ukraine пише, що ідеться, зокрема, про ексрадника глави ОПУ Артема Шила, нардепа Віктора Бондаря, підприємця Володимира Котляра, заступника директора УЗ Олександра Шевченка.

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Слідство встановило, що у червні – грудні 2022 року керівник групи через підконтрольних службовців УЗ забезпечив перемогу визначеної компанії у тендері на постачання трансформаторів. Продукцію купували в узбецького виробника через болгарську й українську фірми-прокладки, подвоївши її вартість. Збитки компанії від цієї схеми склали 95 мільйонів гривень.

Водночас організатори схеми вступили у змову з іншою злочинною групою, яку очолювали чинний народний депутат України і приватний підприємець. Вони контролювали постачання кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами. За можливість продовжувати продажі фігуранти вимагали відкат у розмірі 7% від обсягу закупівель. 

Протягом 2021–2022 років підконтрольні нардепу підприємства продавали продукцію за цінами, значно вищими за ринкові, що завдало «Укрзалізниці» збитків ще на понад 140 мільйонів гривень. 

Крім цього, організатор схеми легалізував понад 173 мільйони гривень злочинних доходів, які накопичив за час служби в органах безпеки. Він купував елітну житлову і комерційну нерухомість у Печерському та Шевченківському районах Києва, а також перераховував гроші підконтрольним ФОП під виглядом оплати послуг салону краси. У цьому йому допомагав рієлтор, який оформлював майно на підставних осіб, занижував його вартість та підбирав фінансові установи зі слабкою перевіркою походження коштів. Співорганізатор схеми також відмивав гроші через власне підприємство.

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