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Засідання Енергетичного штабу: в уряді обговорили різні сценарії проходження зими

Важливим є захист критичної інфраструктури та створення резервних запасів пального й обладнання.

Засідання Енергетичного штабу: в уряді обговорили різні сценарії проходження зими
Сергій Корецький
Фото: Телеграм-канал Сергія Корецького

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів засідання Енергетичного штабу, під час якого обговорили підготовку енергосистеми до проходження зими за різними сценаріями.

Про це глава уряду розповів у Телеграмі.

На засіданні заслухали доповіді першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики та керівників "Нафтогазу", "Укренерго", "Енергоатому", "Укргідроенерго", "Центренерго", ДТЕК та "Оператора ГТС України".

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Учасники розглянули прогнозні баланси електроенергії та газу, а також хід ремонтів генерувальних потужностей і встановлення додаткового захисту енергооб’єктів.

Серед ключових пріоритетів – захист критичної інфраструктури та створення резервних запасів пального й обладнання, необхідних для оперативного відновлення пошкоджених об’єктів.

"Визначили, у яких напрямках потрібно негайно пришвидшити роботи, враховуючи інтенсифікацію та характер російських ударів", – зазначив Прем’єр.

За підсумками засідання Сергій Корецький дав відповідні доручення. Координацію та контроль за їх виконанням здійснюватиме Міністерство енергетики.

  • У липні Фонд підтримки енергетики України отримав 180 млн євро грантових внесків від Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії. Кошти спрямують на закупівлю обладнання для відновлення енергоінфраструктури.
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