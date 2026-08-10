Засідання Енергетичного штабу: в уряді обговорили різні сценарії проходження зими

Важливим є захист критичної інфраструктури та створення резервних запасів пального й обладнання.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів засідання Енергетичного штабу, під час якого обговорили підготовку енергосистеми до проходження зими за різними сценаріями.

Про це глава уряду розповів у Телеграмі.

На засіданні заслухали доповіді першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики та керівників "Нафтогазу", "Укренерго", "Енергоатому", "Укргідроенерго", "Центренерго", ДТЕК та "Оператора ГТС України".

Реклама

Учасники розглянули прогнозні баланси електроенергії та газу, а також хід ремонтів генерувальних потужностей і встановлення додаткового захисту енергооб’єктів.

Серед ключових пріоритетів – захист критичної інфраструктури та створення резервних запасів пального й обладнання, необхідних для оперативного відновлення пошкоджених об’єктів.

"Визначили, у яких напрямках потрібно негайно пришвидшити роботи, враховуючи інтенсифікацію та характер російських ударів", – зазначив Прем’єр.

За підсумками засідання Сергій Корецький дав відповідні доручення. Координацію та контроль за їх виконанням здійснюватиме Міністерство енергетики.