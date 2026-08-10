Засідання Енергетичного штабу: в уряді обговорили різні сценарії проходження зими

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів засідання Енергетичного штабу, під час якого обговорили підготовку енергосистеми до проходження зими за різними сценаріями.
Про це глава уряду розповів у Телеграмі.
На засіданні заслухали доповіді першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики та керівників "Нафтогазу", "Укренерго", "Енергоатому", "Укргідроенерго", "Центренерго", ДТЕК та "Оператора ГТС України".
Учасники розглянули прогнозні баланси електроенергії та газу, а також хід ремонтів генерувальних потужностей і встановлення додаткового захисту енергооб’єктів.
Серед ключових пріоритетів – захист критичної інфраструктури та створення резервних запасів пального й обладнання, необхідних для оперативного відновлення пошкоджених об’єктів.
"Визначили, у яких напрямках потрібно негайно пришвидшити роботи, враховуючи інтенсифікацію та характер російських ударів", – зазначив Прем’єр.
За підсумками засідання Сергій Корецький дав відповідні доручення. Координацію та контроль за їх виконанням здійснюватиме Міністерство енергетики.
- У липні Фонд підтримки енергетики України отримав 180 млн євро грантових внесків від Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії. Кошти спрямують на закупівлю обладнання для відновлення енергоінфраструктури.