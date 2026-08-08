Bloomberg: Експорт зерна з України може впасти на 54% через російські атаки на порти

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Комбайн збирає зерно на полі в Харківській області, 3 серпня 2026 року.

Експорт сільськогосподарської продукції з України у 2026–2027 маркетинговому році може скоротитися більш ніж наполовину через російські атаки на чорноморські порти. Попередня оцінка експорту знизилася до 29,6 млн тонн.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За новими оцінками, Україна може експортувати близько 29,6 млн тонн аграрної продукції у 2026–2027 маркетинговому році. Це на 54% менше, ніж попередній прогноз у 64,4 млн тонн.

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Зокрема, експорт пшениці може скоротитися на 53% – до 8,3 млн тонн.

Україна залишається одним із найбільших постачальників зерна на світовий ринок. При цьому аграрний сектор минулого року забезпечив понад половину експортних доходів країни.

Однією з головних причин перегляду прогнозів називають російські удари по портовій інфраструктурі Одещини.

Одеський порт зазвичай забезпечує близько 90% експорту зерна, однак через російські атаки робота портової інфраструктури ускладнюється.

Альтернативний маршрут через Дунай також має проблеми. Його пропускна здатність обмежена через посуху та рекордно низький рівень води в річці.

Додатковим викликом для українських аграріїв стає новий урожай.

За оцінками, близько 59 млн тонн потужностей для зберігання зерна в Україні можуть бути повністю заповнені до початку листопада.

До кінця осені дефіцит потужностей для зберігання може становити близько 11 млн тонн.

Скорочення можливостей для експорту може також впливати на внутрішні ціни на зерно та створювати додатковий тиск на український аграрний сектор.