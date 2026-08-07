СЗРУ: три чверті регіонів в Росії збідніли після початку повномасштабної війни в Україні

Основними причинами цього стали скорочення федеральних трансфертів і зниження надходжень від податку на прибуток.

У 65 із 85 регіонів Росії реальні доходи бюджетів за підсумками минулого року виявилися нижчими, ніж до початку повномасштабної війни – у 2021 році.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Водночас у 52 російських регіонах витрати з урахуванням інфляції перевищили рівень чотирирічної давності. Це стало одним із факторів швидкого зростання бюджетних дефіцитів.

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Основними причинами падіння доходів стали скорочення федеральних трансфертів і зниження надходжень від податку на прибуток. Скорочення трансфертів пов’язують із завершенням частини цільових програм та перерозподілом коштів на федеральному рівні.

Падіння податку на прибуток стало наслідком погіршення фінансових результатів великих підприємств, зокрема вугільної та металургійної галузей.

Найбільше доходи бюджетів скоротилися в Кемеровській області – майже на 39%, Вологодській області – на 34,5%, Інгушетії – на 30,8%.

Загалом у 85 регіонах надходження від податку на прибуток у реальному вимірі знизилися на 16,6%. Найгірша ситуація склалася в Кузбасі, де ці доходи обвалилися майже на 79%. Більш ніж на 60% вони скоротилися у Бєлгородській, Курській, Липецькій, Вологодській, Мурманській та Оренбурзькій областях, а також у Карелії та Хакасії.

За даними розвідки, у 76 із 85 регіонів Росії скоротили реальні витрати на охорону здоров’я. Значно зменшили фінансування житлово-комунального господарства та освіти.