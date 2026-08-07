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Окупанти завдали авіаудару по Шосткинській громаді на Сумщині

Двоє людей поранені.

Окупанти завдали авіаудару по Шосткинській громаді на Сумщині
Ілюстративне фото

7 серпня російські війська завдали авіаудару по Шосткинській територіальній громаді на Сумщині. Відомо про двох постраждалих.

Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога.

Внаслідок атаки зруйновано нежитлове приміщення. 33-річний чоловік та 27-річна жінка дістали поранення.

На місці удару проводяться аварійно-рятувальні роботи. 

  • На Сумщині через російські обстріли поранено людину, пошкоджено поштове відділення та житлові будинки. Ворог завдав ударів керованими авіаційними бомбами по Сумах.
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