Окупанти завдали авіаудару по Шосткинській громаді на Сумщині

7 серпня російські війська завдали авіаудару по Шосткинській територіальній громаді на Сумщині. Відомо про двох постраждалих.
Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога.
Внаслідок атаки зруйновано нежитлове приміщення. 33-річний чоловік та 27-річна жінка дістали поранення.
На місці удару проводяться аварійно-рятувальні роботи.
- На Сумщині через російські обстріли поранено людину, пошкоджено поштове відділення та житлові будинки. Ворог завдав ударів керованими авіаційними бомбами по Сумах.