Окупанти завдали авіаудару по Шосткинській громаді на Сумщині

Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога.

7 серпня російські війська завдали авіаудару по Шосткинській територіальній громаді на Сумщині. Відомо про двох постраждалих.

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