На Сумщині через російські обстріли поранено людину, пошкоджено поштове відділення та житлові будинки

Ворог завдав ударів керованими авіаційними бомбами по Сумах.

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На Сумщині внаслідок російських обстрілів постраждала одна людина. Окупанти завдали ударів безпілотниками та керованими авіаційними бомбами, пошкодивши цивільну інфраструктуру.

Про це повідомили у ДСНС України.

У Глухівській громаді російський ударний безпілотник пошкодив поштове відділення та житловий сектор.

Також ворог завдав ударів керованими авіаційними бомбами по Сумах. Унаслідок атаки руйнувань зазнали приватні житлові будинки, нежитлові приміщення та об'єкти інфраструктури.

Унаслідок російських обстрілів одна людина дістала травми.