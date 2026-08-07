Дрони СБС за дві доби уразили 10 електропідстанцій, шість суден "тіньового флоту" РФ та базу ФСБ

Протягом 6–7 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили 102 цілі в оперативній глибині противника, серед яких – 10 електропідстанцій, шість суден "тіньового флоту", склади пального та боєприпасів, а також місце дислокації ФСБ на окупованій Херсонщині.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, протягом 48 годин українські оператори безпілотників уразили шість суден "тіньового флоту" в Чорному та Азовському морях (два танкери та чотири суховантажі), вісім пунктів тимчасової дислокації російських військ, два склади пально-мастильних матеріалів і боєприпасів, два радіолокаційні комплекси, зенітний ракетний комплекс "Бук", локомотиви, паливозаправники, мобільні вогневі групи, три ретранслятори керування дронами "Шахед/Герань" та п'ять комунікаційних веж.

Реклама

Серед уражених енергетичних об'єктів – підстанції 330 кВ "Зоря" біля села Афіни та 330 кВ "Мирна" у Маріуполі, а також підстанції 110 кВ "Місто-2", "Місто-4" і "Місто-11" у Маріуполі.

Крім того, під удари потрапили електропідстанції в Бердянську (Запорізька область), Березівському та Донецькому (Луганська область), Широкій Балці та Докучаєвську (Донецька область).

Окремо Бровді повідомив про ураження місця дислокації підрозділу ФСБ у селі Щасливцеве Херсонської області, яке військові назвали «Беня House».

Також українські дрони завдали ударів по ремонтній базі та укриттю озброєння і військової техніки у Вовчанському Запорізької області, складу матеріально-технічного забезпечення і ремонтній базі в селі Нове Життя в окупованому Криму, полігону 943-го центру забезпечення мобілізаційного резерву в Новоозерному та ремонтно-відновлювальній базі 423-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону в Абрикосовому.

За даними командувача СБС, у межах операції "Крим. Рубильник off" з 1 липня по 7 серпня українські безпілотники вже уразили 211 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях.