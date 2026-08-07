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Від початку року Росія атакувала об'єкти Нафтогазу майже 300 разів

Це більше, ніж за весь 2025 рік і перші три роки повномасштабної війни разом.

Від початку року Росія атакувала об'єкти Нафтогазу майже 300 разів
російські війська масовано атакували один із ключових об’єктів Групи Нафтогаз на Харківщині.
Фото: Група Нафтогаз

Від початку 2026 року російські війська здійснили 287 атак на об'єкти Групи "Нафтогаз". Це перевищує кількість ударів за весь 2025 рік і перші три роки повномасштабної війни разом.

Про це повідомили у пресслужбі Групи "Нафтогаз".

Як зазначив в.о. голови правління компанії Сергій Федоренко під час щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України, попри безпрецедентний тиск компанія продовжує видобувати газ, відновлювати пошкоджені об'єкти та готуватися до опалювального сезону.

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"Від початку 2026 року об'єкти Групи "Нафтогаз" зазнали 287 російських атак – більше, ніж за весь 2025 рік і перші три роки повномасштабної війни разом узяті", – повідомив Сергій Федоренко.

Під час заходу "Нафтогаз" передав Міністерству закордонних справ України перелік пріоритетних міжнародних проєктів, необхідних для підготовки до наступного опалювального сезону.

Йдеться, зокрема, про залучення грантового фінансування для закупівлі додаткових обсягів природного газу, укладання контрактів на постачання резервного обладнання, отримання технічної допомоги для відновлення пошкодженої інфраструктури, а також диверсифікацію джерел і маршрутів постачання газу.

У компанії наголосили, що через масовані російські удари по газовидобувній інфраструктурі та необхідність збільшення імпорту газу значно зросла потреба у міжнародній фінансовій підтримці. Пріоритетом для "Нафтогазу" залишається саме грантове фінансування.

Крім того, компанія презентувала дипломатам напрями міжнародної співпраці, серед яких використання українських підземних сховищ газу, розвиток LNG-маршрутів постачання, спільні інвестиційні проєкти у сфері видобутку та енергетичної інфраструктури, а також обмін досвідом щодо захисту енергетичних об'єктів.

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