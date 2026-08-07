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Росія атакувала стадіон «Чорноморець» у Одесі (доповнено)

Пошкоджено трибуни і дах. 

Росія атакувала стадіон «Чорноморець» у Одесі (доповнено)
Пошкодження в Одесі
Фото: Думська

Російська армія 7 серпня атакувала спортивну інфраструктуру в Одесі. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак. 

Начальник ОВА Олег Кіпер уточнив, що під удар потрапив стадіон «Чорноморець» у центрі міста. Зазнали руйнувань дах, скління та трибуни.

«Ворог атакував Одесу. Постраждала спортивна інфраструктура», – сказав Лисак близько 15:30.

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Постраждали двоє людей.

За інформацією «Думської», крім цього, є ушкодження іншого об'єкту в місті, а в морі димів корабель.  

Також заступник начальника Одеської МВА Сергій Красиленко розповів про наслідки ворожої атаки на Одесу.

Згідно з даними Повітряних сил, Одесу ворог атакував реактивними дронами. 

«Чорноморець» – це найбільший стадіон півдня України, передбачений на 34 164 глядацьких місця. 

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