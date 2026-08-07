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«Мілітарний»: РФ сформувала новий підрозділ з українських військовополонених, всупереч Женевській конвенції

В Інституті вивчення війни вперше зафіксували формування таких підрозділів ще у листопаді 2022 року.

«Мілітарний»: РФ сформувала новий підрозділ з українських військовополонених, всупереч Женевській конвенції
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Росія сформувала новий військовий підрозділ із залученням українських військовополонених, що є прямим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Про це пише "Мілітарний" з посиланням на так званий "Добровольчий корпус" МО РФ.

6 серпня стало відомо про створення "Першої Української добровольчої бригади спеціального призначення". До її складу, за даними російської сторони, увійшли українські військовополонені та колишні українські військовослужбовці, які, як стверджується, нібито перейшли на бік Росії.

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Бригаду сформували шляхом об'єднання кількох нерегулярних так званих добровольчих підрозділів, зокрема батальйонів "імені Максима Кривоноса" та "Олексія Береста", а також загонів "імені Олександра Матросова", "Мартіна Пушкара" і "Слободського".

За інформацією росЗМІ, новий підрозділ сформовано саме з українських військовополонених. Використання полонених у бойових діях на боці держави, яка їх утримує, є порушенням міжнародного гуманітарного права та може кваліфікуватися як воєнний злочин.

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що вперше зафіксували формування російськими військами бойових підрозділів із залученням українських військовополонених ще у листопаді 2022 року.

Крім того, у 2023 році Росія сформувала батальйон "Богдан Хмельницький" з українських військовополонених. У грудні того ж року він діяв у складі формування "Каскад" так званого "МВС ДНР" на заході Донецької області.

Відповідно до статті 52 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, полонених заборонено використовувати у військових діях на боці держави, що їх захопила. 

Документ також передбачає, що військовополонених не можна направляти або утримувати в районах бойових дій, де вони можуть опинитися під вогнем, а також залучати до небезпечних для життя чи здоров'я робіт.

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