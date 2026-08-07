КМІС: більшість опитаних українців проти обміну Донбасу на гарантії безпеки від США і Європи

21 % українців очікує, що війна закінчиться до кінця року. 45 % впевнені, що вона триватиме і наступного року або пізніше.

60 % опитаних українців вважають неприйнятним передавати під контроль Росії увесь Донбас в обмін на гарантії безпеки від США і Європи. Готові на таку поступку 33 % учасників дослідження, хоча більшість з них назвала це складною умовою. Ще 7 % не змогли визначитися, йдеться у результатах соцопитування КМІС.

Порівняно з квітнем частка українців, які готові обміняти вільну територію Донецької і Луганської областей на гарантії, зменшилася: тоді категорично проти цього були 57 %, готові схвалити – 36 %. У всіх регіонах більшість опитаних відкидає пропозицію виведення українських військ в обмін на гарантії безпеки.

Порівняно з квітнем зросло неприйняття такої пропозиції у Києві, центральних, східних і північних областях. У Нижньому Подніпров’ї показники не змінилися.

Реклама

«І лише на Заході стало трохи більше тих, хто готовий схвалити пропозицію (хоча більшість усе одно проти). Окремо звернемо увагу на м. Київ. Попри нещадну кампанію бомбардувань м. Київ балістичними ракетами та іншими засобами, готовність мешканців міста схвалити пропозицію навіть знизилася – з 34% до 26%. Натомість частка тих, хто категорично проти, зросла із 62% до 69%... Зберігається тенденція, що більш молоді українці у більшій мірі готові схвалити виведення військ із Донеччини. Якщо серед 60+ річних респондентів 22% готові схвалити, то далі показник зростає до 34% серед 45-59 річних і потім – до 39% і серед 30-44 річних і до 42% серед 18-29 річних», – йдеться у дослідженні.

Серед наймолодших українців є тенденція до зниження показника порівняно з квітнем (тоді 54% готові були схвалити, зараз – 42%).

Опитування стосувалося і другого сценарію – завершення війни на поточній лінії фронту, без міжнародного визнання окупованих територій і з фінансовою і збройною підтримкою українців. За таких умов «заморожування» готові схвалити 59%, хоча переважно неохоче. Категорично проти виступив 31 % учасників соціологічного дослідження.

«У всіх регіонах більшість готові схвалити цей сценарій, водночас найбільше – у м. Київ (73%, в інших регіонах – 53-59%)», – повідомили у КМІС.

Серед респондентів у віці 18-59 років 62-64% готові схвалити такий сценарій. Тільки серед 60+ річних показник 49% (проте тих, хто готовий схвалити, більше, ніж тих, хто категорично проти – 35%). «Лише 21% українців очікують, що війна завершиться хоча б до кінця цього року. І ще лише 15% очікують на завершення війни хоча б у першій половині 2027 року. Натомість 45% очікують завершення війни або в другій половині наступного 2027 року або пізніше. Як і раніше, відчутна частка (19%) не має визначеної думки з цього питання», – додали в опитуванні. Таким чином, українці переважно налаштовані на те, що війна триватиме ще довго.

Від початку року було зниження частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде необхідно – з 65% у січні до 48% у квітні. Водночас між квітнем і липнем-серпнем показник повернувся до майже попереднього рівня. Зараз 61% відповіли, що готові терпіти стільки, скільки буде необхідно. Водночас зараз більш короткий період (декілька місяців-пів року) називають 20% респондентів (у квітні було 29%).

«При цьому порівняно із квітнем у всіх регіонах є тенденція до зростання частки тих, хто готовий терпіти, скільки буде необхідно. Зокрема, у м. Київ показник зріс з 61% у квітні до 69% зараз (і це на тлі інтенсивної кампанії ударів по столиці)», – повідомили в підсумку дослідження.

Абсолютна більшість респондентів – 77% – поділяють погляд, що Росія хоч і просувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний опір.

Реклама

«Поділяють більш песимістичний погляд, згідно з яким Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний – 12%. Ще 11% не змогли визначитися із своєю думкою. Раніше ми ставили аналогічне запитання у січні 2026 року, і тоді результати були повністю ідентичні», – повідомили в КМІС.

Опитування проводили 20 липня-3 серпня методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 974 респонденти. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни, крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.