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У польських соцмережах поширюють дезінформацію, що Варшава буде “утримувати” ЗСУ протягом 10 років

Автори фейку посилаються на безпекову угоду між Україною та Польщею, підписану 8 липня 2024 року. 

У польських соцмережах поширюють дезінформацію, що Варшава буде “утримувати” ЗСУ протягом 10 років
Фото: Центр протидії дезінформації

У польському сегменті соцмереж поширюється дезінформація про те, що нібито Варшава взяла на себе зобов’язання протягом десяти років фінансувати або “утримувати” українську армію. 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Як “доказ” автори фейку посилаються на безпекову угоду між Україною та Польщею, підписану 8 липня 2024 року. Насправді документ не містить жодного положення, яке б зобов’язувало польську сторону фінансувати Збройні Сили України чи покривати витрати на їхнє утримання. 

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Угода визначає рамки двосторонньої співпраці у сфері безпеки й оборони, зокрема щодо військової допомоги, підготовки особового складу та розвитку оборонної взаємодії.

Польські фактчекери Demagog повідомляють, що маніпуляції поширюють переважно через анонімні акаунти у Facebook, X, TikTok та на інших онлайн-платформах.

Подібні інформаційні вкиди регулярно з’являються в польському інформаційному просторі й часто мають ознаки російських дезінформаційних операцій.

Зокрема, раніше польський Генеральний штаб спростував російський фейк про нібито падіння на території Польщі “української ракети”

Також у польському сегменті соцмереж почастішало поширення антиукраїнських відео, створених із використанням технологій ШІ, які активно використовують росіяни. 

“Мета таких інформаційних операцій – посіяти недовіру між українцями та поляками, загострити двосторонні відносини й підірвати підтримку України з боку Польщі як одного з ключових європейських партнерів”, – зазначили у ЦПД.

Зазначимо, посол України в Польщі Василь Боднар розповів Європейській правді, що кількість антиукраїнських висловлювань і нападів у Польщі зросла приблизно на третину за останній час.

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