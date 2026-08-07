У польських соцмережах поширюють дезінформацію, що Варшава буде “утримувати” ЗСУ протягом 10 років

У польському сегменті соцмереж поширюється дезінформація про те, що нібито Варшава взяла на себе зобов’язання протягом десяти років фінансувати або “утримувати” українську армію.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Як “доказ” автори фейку посилаються на безпекову угоду між Україною та Польщею, підписану 8 липня 2024 року. Насправді документ не містить жодного положення, яке б зобов’язувало польську сторону фінансувати Збройні Сили України чи покривати витрати на їхнє утримання.
Угода визначає рамки двосторонньої співпраці у сфері безпеки й оборони, зокрема щодо військової допомоги, підготовки особового складу та розвитку оборонної взаємодії.
Польські фактчекери Demagog повідомляють, що маніпуляції поширюють переважно через анонімні акаунти у Facebook, X, TikTok та на інших онлайн-платформах.
Подібні інформаційні вкиди регулярно з’являються в польському інформаційному просторі й часто мають ознаки російських дезінформаційних операцій.
Зокрема, раніше польський Генеральний штаб спростував російський фейк про нібито падіння на території Польщі “української ракети”.
Також у польському сегменті соцмереж почастішало поширення антиукраїнських відео, створених із використанням технологій ШІ, які активно використовують росіяни.
“Мета таких інформаційних операцій – посіяти недовіру між українцями та поляками, загострити двосторонні відносини й підірвати підтримку України з боку Польщі як одного з ключових європейських партнерів”, – зазначили у ЦПД.
Зазначимо, посол України в Польщі Василь Боднар розповів Європейській правді, що кількість антиукраїнських висловлювань і нападів у Польщі зросла приблизно на третину за останній час.
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