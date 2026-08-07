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У Кракові поляк напав на українців: поліція розслідує інцидент

Правоохоронцям передали відеозапис, вони встановлюють мотиви чоловіка.

У Кракові поляк напав на українців: поліція розслідує інцидент
Напад на українців в Кракові
Фото: WP

, -У Кракові польська поліція розслідує інцидент із нападом на двох громадян України. Подія сталася 5 серпня на вулиці Полонійній, неподалік магазину Biedronka.

Про це повідомляє польське видання WP із посиланням на місцеву поліцію.

У соцмережах поширили відео, на якому видно чоловіка в синій футболці. Він підходить до двох українців і починає їх провокувати. Коли чоловік помітив, що його знімають на телефон, він почав агресивно поводитися та погрожувати. Після цього він кинувся за одним із українців, однак згодом припинив переслідування.

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Також чоловік ударив по плечу українку, яка проходила повз нього. Постраждалі спочатку звернулися за допомогою на номер екстреної служби, а наступного дня вони подали заяву до поліції.

Представниця міської поліції Кракова Анна Волак-Громала повідомила, що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. За її словами, жінка не отримала травм, які могли б завдати шкоди здоров’ю. Водночас на записі зафіксовано, що чоловік ображав її та погрожував.

Як відреагували у Генеральному консульстві України в Кракові

На сторінці дипвідомства у Facebook рішуче засудили будь-які прояви агресії, ксенофобії, дискримінації та приниження людської гідності за національною ознакою.

«На оприлюдненому відеозаписі зафіксовано, як чоловік агресивно поводиться щодо громадянина України, переслідує його, вживає нецензурні та образливі висловлювання, зокрема пов’язані з його українським походженням, та вимагає, щоб він залишив Польщу і повернувся до України. На відео також зафіксовано, як чоловік відштовхує рукою дівчину, яка перебувала на місці події», –  йдеться у дописі.

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