Reuters: Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан підпишуть спільну оборонну угоду

Наразі незрозуміло, які саме зобов’язання братиме на себе кожна країна.

Туреччина, Саудівська Аравія та Пакистан у п’ятницю підпишуть спільну оборонну угоду на тлі масштабної нестабільності в регіоні.

Як пише Reuters, про це повідомили регіональні джерела, безпосередньо обізнані з питанням.

Угода ще більше зміцнить співпрацю між провідними сунітськими мусульманськими державами, однак наразі незрозуміло, які саме зобов’язання братиме на себе кожна країна.

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Турецький чиновник підтвердив, що угоду буде підписано. Туреччина є членом НАТО. Саудівська Аравія, яка також є союзником США, – один із найбільших експортерів нафти у світі та найвпливовіша держава Перської затоки. Пакистан – єдина мусульманська країна, що володіє ядерною зброєю.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, якого супроводжуватиме начальник армії Асім Мунір, зустрінуться в Джидді зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом для підписання угоди.

Домовленість стала результатом майже року переговорів, про які писали в січні. Її укладають у момент, коли війна з Іраном продемонструвала вразливість системи безпеки країн Перської затоки та порушила транспортування нафти й інших важливих товарів через Ормузьку протоку.

У січні міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявляв, що Анкара підтримує створення ширшої регіональної платформи безпеки для розвитку співпраці та стабільності.

Між Саудівською Аравією та Пакистаном уже існує оборонна угода, згідно з якою напад на одну з країн розглядається як напад на обидві. За словами саудівського чиновника, ця домовленість передбачає використання «всіх військових засобів».

Водночас джерела Reuters не уточнили, чи буде нова тристороння угода містити аналогічне положення та які конкретно військові зобов’язання передбачатиме для Туреччини, Саудівської Аравії та Пакистану.