Франція протестує готовність до масштабного вимкнення електроенергії

Франція перевірить готовність до кризових ситуацій під час навчань із вимкнення електроенергії у 2027 році.
Про це пише Politico з посиланням на джерела.
Уряд планує організувати симуляцію раптового відключення електроенергії у всій країні у другій половині наступного року.
У навчаннях візьмуть участь французькі оператори електромережі Enedis та RTE, а також кілька урядових відомств та міністерств і французька військова адміністрація.
Мета навчань – перевірити готовність країни до масштабного знеструмлення, подібного до того, що сталося в Іспанії та Португалії у квітні 2025 року, або до великої кібератаки на енергосистему, якої торік зазнала Польща і яку Брюссель пов'язує з російськими спецслужбами.
Навчання офіційно підтвердили під час засідання міжвідомчого комітету з питань національної стійкості 8 липня. Про нього мають оголосити до кінця року. На засіданні також йшлося про забезпечення країни критично важливими товарами: термоковдрами, генераторами, ліками, обладнанням для зв'язку і спорядженням для силовиків.
- Тема готовності до криз у Франції стала політичною через рекордну спеку та лісові пожежі, які які змушують перевірити спроможність країни реагувати на надзвичайні ситуації.
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- З початку літа багато регіонів Франції зіштовхнулися з аномальною спекою, а в червні температурні показники побили кілька рекордів.
- На південному заході країни неконтрольовані лісові пожежі, спричинені екстремальною спекою та посухою, призвели до евакуації понад 200 000 людей.