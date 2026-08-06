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Експрем’єр Франції, кандидат у президенти Атталь заявив, що став мішенню російської дезінформації

Йдеться, зокрема, про фейкові новини щодо його здоров'я та політичні пропозиції.

Експрем’єр Франції, кандидат у президенти Атталь заявив, що став мішенню російської дезінформації
Колишній прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь
Фото: EPA/UPG

Колишній прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь, кандидат у президенти країни, заявив, що став мішенню російської дезінформаційної кампанії.

Про це повідомляє Politico.

Атталь – кандидат від партії “Відродження” президента Еммануеля Макрона.

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Він заявив, що став жертвою спроби російського втручання у вибори, та очікує посилення таких дестабілізаційних дій напередодні виборів у Франції у квітні 2027 року.

В етері радіо RTL Аттал розповів, що кампанія з дискредитації проти нього складалася з фейкових новинних репортажів про його здоров'я та політичних пропозицій нібито від французьких медіа. 

“Росія хоче вкрасти вибори у французів”, – сказав він.

Французьке агентство з протидії онлайн-дезінформації Viginum підтвердило виявлення операції проти Атталя та “з високим рівнем упевненості” пов'язало її з проросійськими дезінформаційними тактиками.

Минулого тижня мішенню росіян став колишній прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп, який також балотується на посаду президента. Потім лівоцентристський парламентар Рафаель Глюксманн, який, як очікується, теж претендуватиме на найвищу посаду, також повідомив подібну російську операцію проти нього.

У звіті Viginum за 2024 рік зафіксовано схожу проросійську кампанію під назвою “Матрьошка”, у якій використовували фейкові новини з імітацією відомих французьких медіа.

  • Еммануель Макрон заявив, що захист президентських виборів 2027 року від іноземного втручання буде першочерговим завданням держави.
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