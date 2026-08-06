Reuters: Іран погрожує завдати ударів по країнах Перської затоки, якщо США здійснять нові атаки

Попередження було передане під час серії дипломатичних контактів на найвищому рівні після того, як 28 липня президент США Дональд Трамп пригрозив завдати ударів по енергетичній мережі та інфраструктурі Ірану.

Іран попередив держави Перської затоки, що будь-який новий удар США по його території спричинить відповідь у вигляді атак на критично важливу енергетичну інфраструктуру по всьому регіону.

Як повідомили Reuters п'ять джерел, таким чином Тегеран прагне підвищити ціну можливих військових дій, погрожуючи найближчим регіональним союзникам Вашингтона.

За словами співрозмовників агентства, попередження було передане під час серії дипломатичних контактів на найвищому рівні після того, як 28 липня президент США Дональд Трамп пригрозив завдати ударів по енергетичній мережі та інфраструктурі Ірану.

Реклама

Два високопоставлені іранські чиновники, два джерела з країн Перської затоки та високопоставлений регіональний дипломат, обізнаний із перебігом переговорів, повідомили, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі провів телефонні розмови зі своїми колегами із Саудівської Аравії, Туреччини та Катару, а також із головнокомандувачем армії Пакистану.

За словами дипломата, Арагчі закликав союзників США в Перській затоці використати свій вплив на Трампа, щоб переконати його відмовитися від нових ударів по Ірану. Він попередив, що будь-яка атака спричинить удари у відповідь по американських об'єктах та енергетичній інфраструктурі в усьому регіоні Перської затоки.

За словами дипломата, його послання було однаковим у всіх розмовах: «Ми готові до удару у відповідь, але дипломатичне рішення є найкращим способом уникнути подальшої ескалації та руйнувань у всьому регіоні».

Одне з джерел у країнах Перської затоки охарактеризувало позицію Ірану так: «Іранське попередження було абсолютно недвозначним: якщо Америка атакує інфраструктуру Ірану, Тегеран відповість ударами по енергетичних об'єктах держав Перської затоки та інших цілях у регіоні».

Дипломатична активність Тегерана свідчить про його спробу використати загрозу масштабних руйнувань у регіоні як важіль впливу, щоб запобігти новим американським ударам. Це ставить країни Перської затоки, які приймають американські військові бази та залежать від експорту енергоносіїв, у складне становище між Вашингтоном і Тегераном.

Після цих попереджень спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман закликав Дональда Трампа відкласти військові дії, повернутися до переговорів і домогтися припинення вогню. Водночас Ер-Ріяд дав зрозуміти, що у разі нападу на свою територію відповість військовою силою. Саудівська Аравія, Катар та Оман також закликають Вашингтон відновити переговори з Тегераном, щоб уникнути нового витка конфлікту.

Іранське духовне керівництво неодноразово вимагало закриття американських військових баз у Перській затоці та закликало арабські держави припинити обмін розвідувальною інформацією зі США, оскільки Тегеран вважає, що ці дані використовуються для організації ударів по Ірану.

За словами одного з іранських чиновників, Тегеран чітко дав зрозуміти, що будь-який новий американський удар буде зустрінутий атаками на енергетичні об'єкти, нафтопереробні заводи, електромережі, системи водопостачання, транспортну інфраструктуру та нафтові родовища по всьому регіону Перської затоки.