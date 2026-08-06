У Нігерії за один день врятували понад 300 жертв викрадень

Викрадення людей з метою викупу злочинними бандами, джихадистами та неідеологічними угрупованнями стало серйозною кризою у західноафриканській країні.

Уряд Нігерії оголосив у середу про звільнення понад 300 жертв викрадень, повідомляє France24.

Серед них 163 особи, викрадені з одного села на заході країни на початку цього року.

Викрадення людей з метою викупу злочинними бандами, джихадистами та неідеологічними угрупованнями стало серйозною кризою в Нігерії, особливо в районах на півночі та в центрі країни, які держава практично не контролює.

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У лютому джихадисти, ймовірно, напали на село Воро у штаті Квара, спаливши будинки до тла, вбивши понад 150 людей і викравши приблизно стільки ж. Ще 145 осіб викрали зі штату Нігер.

Потерпілих урятували на території лісового масиву національного парку “Озеро Каїнджі”.

Великі ліси та заповідники у всій країні перетворилися на сховища для нігерійських злочинних угруповань.

В офісі президента Боли Ахмеда Тінубу повідомили, це була “найбільша рятувальна операція, коли-небудь проведена” за один день. У ній брали участь Національний контртерористичний центр, військові, розвідувальне агентство Департаменту державних служб та поліція.

За кілька місяців до цього пов’язане з “Аль-Каїдою” угруповання “Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін” (JNIM) заявило про свою першу атаку на території Нігерії – неподалік Воро.

Минулого тижня озброєні люди викрали щонайменше 52 осіб, включно з дітьми, під час нападу на село та військову базу в штаті Замфара на північному заході Нігерії.