Пентагон приховав звіти про десятиліття випробувань зброї

Це зробили через побоювання, що вороги можуть використати дані за допомогою ШІ.

Пентагон видалив зі свого публічного вебсайту публікації про десятиліття випробувань зброї. Там заявили, що противники можуть використовувати ці дані за допомогою штучного інтелекту.

Про це пише Bloomberg.

Директор відділу випробувань озброєння Пентагону Емі Хеннінгер 30 липня обмежила доступ до 25-річних несекретних щорічних звітів про стан оцінок основних програм озброєння, назвавши це «проактивним заходом, спрямованим на зміцнення оперативної безпеки США».

Це пояснюється тим, що іноземні противники можуть використовувати штучний інтелект та інші передові інструменти «для складання розрізнених, несекретних даних у високодетальні профілі вразливостей, спрямовані на критичну інфраструктуру та оборонні можливості США».

У щорічних звітах випробувального бюро часто зазначалися несекретні недоліки ефективності та технічного обслуговування систем, але тепер вони будуть доступні лише уповноваженому персоналу.