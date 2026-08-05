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Іран і Оман погодили маршрут для суден в Ормузькій протоці

Країни готують спільну заяву за підсумками перемовин.

Іран і Оман погодили маршрут для суден в Ормузькій протоці
Ормузька протока
Фото: EPA/UPG

Іран узгодив із Оманом маршрут, який дозволить кораблям проходити через Ормузьку протоку. 

Як повідомило Міністерство закордонних справ Ірану, країни вже узгодили географічні координати запропонованого шляху, передає Euronews

Тепер сторони завершують підготовку спільної заяви з основними домовленостями.

Водночас представник іранського МЗС попередив, що Іран не може гарантувати безпечний прохід усім суднам через «триваючі дестабілізаційні чинники». Серед таких ризиків він назвав військово-морську блокаду з боку США та інші дії проти іранських інтересів. 

  • Країни спробували домовитися щодо протоки наприкінці липня, однак це не вдалося.
  • Оман пропонував Іранові план спільного регіонального управління Ормузькою протокою. Країни Перської затоки підтримали таку ініціативу. Вона передбачала також добровільні внески від судноплавних компаній. За ці кошти мали фінансувати навігацію, пошуково-рятувальні операції і захист довкілля.
  • Однак Іран відкинув пропозицію.
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