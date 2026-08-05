Іран і Оман погодили маршрут для суден в Ормузькій протоці

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Іран узгодив із Оманом маршрут, який дозволить кораблям проходити через Ормузьку протоку.

Як повідомило Міністерство закордонних справ Ірану, країни вже узгодили географічні координати запропонованого шляху, передає Euronews.

Тепер сторони завершують підготовку спільної заяви з основними домовленостями.

Водночас представник іранського МЗС попередив, що Іран не може гарантувати безпечний прохід усім суднам через «триваючі дестабілізаційні чинники». Серед таких ризиків він назвав військово-морську блокаду з боку США та інші дії проти іранських інтересів.