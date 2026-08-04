Reuters: США використали майже всі запаси далекобійних ракет під час війни з Іраном

США використали більшу частину запасів високоточних далекобійних ракет під час п'ятимісячної війни з Іраном. Це викликає занепокоєння щодо готовності американської армії до майбутніх конфліктів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела.

Йдеться передусім про армійські ракети ATACMS та Precision Strike Missile (PrSM). За словами двох співрозмовників, США використали «майже всі» наявні запаси цих боєприпасів.Точну кількість ракет, що залишилися у розпорядженні американських військових, не назвали.

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Ці ракети дозволяють завдавати точних ударів на великій відстані без залучення авіації у зоні дії ворожої ППО. ATACMS, які США передавали Україні, використовувалися українськими військовими для ударів по цілях на окупованих територіях та в Росії. PrSM є новішою розробкою, яка має замінити ATACMS. За оцінками аналітиків, такі ракети можуть відіграти важливу роль у можливому конфлікті США з Китаєм.

Водночас у Пентагоні заявили, що американські військові мають необхідні ресурси для виконання поставлених завдань. У Білому домі також заперечили занепокоєння щодо нестачі боєприпасів. Президент США Дональд Трамп заявив, що країна має «більше боєприпасів, ніж будь-хто у світі». За словами американської влади, оборонні підприємства зараз нарощують виробництво ракет та іншого озброєння.

У США також скоротилися запаси окремих засобів протиповітряної оборони. За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), у період із лютого до липня було використано близько 65% запасів ракет-перехоплювачів Patriot, а кількість перехоплювачів THAAD у запасах зменшилася щонайменше на 38%.

Також, за даними одного із джерел Reuters, США використали майже половину світового запасу крилатих ракет Tomahawk.

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