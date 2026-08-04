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Вантажне судно повідомило про пошкодження через влучання снаряда в Ормузі

Наразі невідомо, під яким прапором воно ходило та чи перевозило вантаж.

Вантажне судно повідомило про пошкодження через влучання снаряда в Ормузі
Корабель у Ормузькій протоці, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Вантажне судно заявило про влучання невідомого снаряда вночі біля узбережжя Оману в Ормузькій протоці. 

Як пише АР, за даними Центру морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO), вантажне судно повідомило, що о 2:00 за місцевим часом у нього влучив «невідомий снаряд». На той момент судно перебувало за 37 кілометрів на північний схід від міста Ель-Хасаб в Омані.

Наразі невідомо, під яким прапором воно ходило та чи перевозило вантаж.

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Місто Ель-Хасаб розташоване на краю Аравійського півострова, який виступає в Ормузьку протоку. Це стратегічно важлива водна артерія біля входу до Перської затоки, через яку до початку війни проходила приблизно п’ята частина світових поставок нафти та природного газу.

Із початку війни в лютому протока фактично закрита через атаки Ірану на судноплавство. Водночас США запровадили блокаду іранських портів у цій протоці.

У понеділок Трамп заявив, що переговори з Іраном відновилися. Це сталося наступного дня після того, як він повідомив про скасування масштабних ударів, якими раніше погрожував Ірану.

За словами Трампа, він відмовився від ударів на прохання союзників США в Перській затоці – Катару, Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Натомість в Іранці зазначили, що жодних переговорів зі США не відбувалося, і Тегеран веде переговори лише з Оманом, а їхньою темою є створення маршруту для безпечного судноплавства через Ормузьку протоку.

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