Російська операція "Матрьошка": перед виборами в Німеччині поширили понад 180 фейків

Напередодні місцевих виборів у Німеччині в соціальних мережах поширили понад 180 фейкових дописів у межах російської інформаційної операції "Матрьошка". Основна мета кампанії – дискредитація кандидатів, поширення недовіри до демократичних інституцій та загострення протистояння між східними й західними регіонами країни.

Про це йдеться у розслідуванні Deutsche Welle.

За даними журналістів, фейкові матеріали з'являлися на платформах X, Bluesky та TikTok з 24 червня. Інформацію про них зібрав дослідницький колектив Antibot4Navalny, який спеціалізується на викритті російських дезінформаційних кампаній.

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Фейкові повідомлення були спрямовані проти кандидатів на виборах до парламентів федеральних земель Саксонія-Ангальт і Мекленбург-Передня Померанія, а також учасників виборів до Палати депутатів Берліна та місцевих виборів у Нижній Саксонії, які відбудуться у вересні.

За висновками дослідників, кампанія зачепила представників майже всіх провідних політичних сил Німеччини, за винятком партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) та Союзу Сари Вагенкнехт (BSW).

Експерти виділили два основні наративи російської інформаційної операції:

Дискредитація політиків через вигадані звинувачення у вбивствах, корупції, вживанні наркотиків або сексуальних скандалах. Зокрема, в одному зі змонтованих відео за допомогою штучного інтелекту меру Берліна Каю Вегнеру безпідставно приписали вбивство професійного тенісиста. Поліція підтвердила, що такого злочину не було, а жодного розслідування щодо політика не ведеться.

Посилення розколу між Східною та Західною Німеччиною. Для цього використовували підроблені відео нібито від імені Eurostat, у яких стверджувалося, що більшість жителів західної частини країни вважають об'єднання Німеччини "історичною помилкою". У Eurostat заявили, що не створювали такого відео та не проводили відповідного опитування.

Також у мережі поширювали неправдиві повідомлення про нібито дискримінацію жителів східних земель, можливий новий поділ Німеччини у 2030 році та навіть плани будівництва нової Берлінської стіни.

Прямий зв'язок з Кремлем поки що офіційно не доведений. Водночас OSINT-група Gnida Project пов'язує кампанію "Матрьошка" з операцією Storm-1516, яку, за даними дослідників, координує російська військова розвідка ГРУ.

Експерт Institute for Strategic Dialogue Пабло Марістані де лас Касас зазначив, що поширювані матеріали мають виразний проросійський, антинімецький та антиєвропейський характер.