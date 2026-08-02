Спротив: окупанти завозять до шкіл ТОТ Запоріжжя російську пропагандистську літературу

Окупанти завозять до шкільних бібліотек російську пропагандистську літературу та створюють читацькі клуби для її популяризації.

Російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій частині Запорізької області продовжує підготовку до нового навчального року, завозячи до шкільних бібліотек пропагандистську літературу.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, під виглядом поповнення бібліотечних фондів навчальні заклади отримують книги, які мають стати інструментом ідеологічного впливу на українських дітей.

Зазначається, що вже з початком нового навчального року школярів планують знайомити з цією літературою як під час уроків, так і в позакласний час. Для цього окупаційна влада створює читацькі клуби та організовує тематичні заходи.

У спротиві повідомляють, що окупанти завозять до шкільних бібліотек російську пропагандистську літературу. Створюють читацькі клуби для обговорення нав'язаних книг, просувають російські історичні та політичні наративи через освітній процес і поступово витісняють українську літературу зі шкільних бібліотек.

У ЦНС наголошують, що такі дії є частиною політики російської влади, спрямованої на нав'язування власних історичних і політичних наративів дітям на тимчасово окупованих територіях України.