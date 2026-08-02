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Зеленський: за цей тиждень Росія випустила по Україні майже 1900 дронів, 1600 авіабомб і 144 ракети

За тиждень в Україні було пошкоджено понад 1,5 тисячі об'єктів.

Зеленський: за цей тиждень Росія випустила по Україні майже 1900 дронів, 1600 авіабомб і 144 ракети
Наслідки російської атаки у Львові
Фото: ДСНС

За цей тиждень російські війська атакували 16 регіонів України, застосувавши близько 1900 безпілотників, майже 1600 керованих авіабомб та 144 ракети різних типів, зокрема балістичні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, лише за сьогодні російська армія завдала удару керованими авіабомбами по Сумах. У Броварах на Київщині внаслідок атаки безпілотника загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

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Також протягом тижня російські війська регулярно обстрілювали Харків і Харківську область, а вночі завдали ударів по Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

За сім днів в Україні було пошкоджено понад 1,5 тисячі об'єктів, серед яких – сотні житлових будинків.

Зеленський наголосив, що значна частина російських підприємств, які виробляють компоненти для безпілотників, ракет і керованих авіабомб, досі не перебуває під міжнародними санкціями.

"Агресор зараз усе більше вкладається у балістику і намагається наростити її виробництво. Потрібен тиск на кожну ланку ОПК, і саме такий тиск зрештою допоможе зменшити й кількість атак проти наших людей", – зазначив президент.

Глава держави закликав міжнародних партнерів розширювати санкції проти російського оборонно-промислового комплексу та подякував усім, хто працює над посиленням санкційного тиску.

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