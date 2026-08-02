Генштаб підтвердив ураження Силами оборони Саратовського НПЗ, нафтобази та аеродрома "Енгельс"

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Сили оборони України у ніч на 2 серпня уразили Саратовський НПЗ, аеродром "Енгельс", нафтобазу в Калузькій області та інші об'єкти противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У ніч на 2 серпня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдано ураження нафтопереробному заводу "Саратовський" у Саратові (Саратовська область, рф)", – ідеться у повідомленні.

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Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території Саратовського НПЗ. Підприємство є одним із найбільших НПЗ Поволжя. Потужність переробки становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод задіяний у забезпеченні потреб військово-промислового комплексу та збройних сил російської федерації.

Масштаби збитків встановлюються.

Також завдано ураження аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ. Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території аеродрому.

Аеродром "Енгельс" є однією з основних російських баз стратегічної авіації, де базуються бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, що регулярно задіюються для завдання ракетних ударів по території України.

Також уражено нафтобазу "Людиновська" у Людинові (Калузька область, рф).

Нафтобаза використовується для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема для забезпечення потреб ЗС РФ.

Також уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Навлі (Брянська область, РФ).

Крім того, вчора, 1 серпня, уражено пункти управління БпЛА противника у районах Ольхожемчугова (Курська область, РФ), Берестка (Донецька область), Січневого (Дніпропетровської області) та Яблукового (Запорізька область).

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ.