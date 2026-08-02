Сили безпілотних систем ЗСУ уразили ЗРК "Тор-М2" і сім російських РЛС на Кубані

Оператори 1-го Окремого центру Сил безпілотних систем завдали ударів по ЗРК "Тор-М2" та сімох радіолокаційних станціях.
Про це повідомили у 1-му Окремому центрі СБС ЗСУ, оприлюднивши відео бойової роботи.
За інформацією підрозділу, удари були завдані на оперативну глибину понад 270 кілометрів від лінії бойового зіткнення. У результаті операції російські війська втратили низку ключових елементів системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження.
Зокрема, під ураження потрапили:
- зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» – у районі Єйська;
- радіолокаційна станція «Небо-С» – Єйськ;
- РЛС «Небо-У» – Приморсько-Ахтарськ;
- РЛС «Гамма-С1М» – Єйськ;
- РЛС «Небо-СВ» – Єйськ;
- РЛС «Каста-2Е2» – Камишеватська;
- РЛС «37Т» – Пригибський;
- ще одна РЛС «Каста-2Е2» – Шабельське.
У Силах безпілотних систем зазначили, що точкові удари суттєво послабили можливості російської армії щодо виявлення повітряних цілей та роботи систем протиповітряної оборони на цьому напрямку.
- У ніч на 1 серпня далекобійні безпілотники СБУ уразили чотири радіолокаційні станції у Краснодарському краї та три нафтопереробні заводи в Башкортостані.