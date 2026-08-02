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Сили безпілотних систем ЗСУ уразили ЗРК "Тор-М2" і сім російських РЛС на Кубані

Удари завдані на понад 270 кілометрів від лінії бойового зіткнення. 

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили ЗРК "Тор-М2" і сім російських РЛС на Кубані
ЗРК ТОР-М2 під час параду в Москві
Фото: gazeta.ru

Оператори 1-го Окремого центру Сил безпілотних систем завдали ударів по ЗРК "Тор-М2" та сімох радіолокаційних станціях.

Про це повідомили у 1-му Окремому центрі СБС ЗСУ, оприлюднивши відео бойової роботи.

За інформацією підрозділу, удари були завдані на оперативну глибину понад 270 кілометрів від лінії бойового зіткнення. У результаті операції російські війська втратили низку ключових елементів системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження.

Зокрема, під ураження потрапили:

  • зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» – у районі Єйська;
  • радіолокаційна станція «Небо-С» – Єйськ;
  • РЛС «Небо-У» – Приморсько-Ахтарськ;
  • РЛС «Гамма-С1М» – Єйськ;
  • РЛС «Небо-СВ» – Єйськ;
  • РЛС «Каста-2Е2» – Камишеватська;
  • РЛС «37Т» – Пригибський;
  • ще одна РЛС «Каста-2Е2» – Шабельське.

У Силах безпілотних систем зазначили, що точкові удари суттєво послабили можливості російської армії щодо виявлення повітряних цілей та роботи систем протиповітряної оборони на цьому напрямку.

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