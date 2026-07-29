Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?

І от, здавалося б, з понеділка вартість нафти на світовому ринку знижується, і це мало б впливати на ціну пального. Однак солярка й бензин в Україні дорожчають.

За минулий тиждень Україна пережила одразу дві хвилі подорожчання пального. Особливо відчутно зросла ціна солярки — подекуди аж на 15 грн на літрі. Це сталося в особливо вразливий період для держави — у розпалі жнива, що сильно впливає на дизельний попит. А ще Росія намагається заблокувати українські порти : товарообіг сповільнюється.

Ціновий шок для водіїв: три етапи подорожчання лише за тиждень

9 липня в Україні розпочався новий і доволі несподіваний стрибок вартості пального. Після відносного затишшя на ринку ціни знову ростуть. За останні 20 днів пальне подорожчало на 6–13 гривень залежно від виду.

Фото: engage.org.ua

Найстрімкіше у вартості додає солярка. Зараз її продають у середньому по майже 89 грн. Хоча ще на початку липня дизель коштував на 13 грн дешевше. Ціни також суттєво відрізняються по областях: якщо на Житомирщині літр торгують за 88 грн, то вже на Донеччині йдеться про майже 93 грн.

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За даними Консалтингової групи А-95, попит на солярку на ринку України різко зростає. Серед причин — Росія намагається заблокувати українські порти. Через це експортери переорієнтовуються на перевезення автомобільним транспортом. Крім того, зараз у країні розпал жнив, і вони збіглися зі збиральною кампанією в ЄС.

Дещо спокійніша ситуація з бензином марки А-95: хоч з 17 липня він і почав дорожчати, однак не так стрімко. Зараз цей вид пального продають у середньому по майже 82 грн. Тобто за останні десять днів бензин додав у ціні майже 6 грн.

А втім, з початку тижня вартість А-95, схоже, стабілізувалася. Принаймні у вівторок ціна не зростала, а навіть знизилася на 4 коп.

Найдешевше бензин продають на Донеччині, Запоріжжі й Житомирщині. Найдорожче — у Полтавській, Сумській і Херсонській областях. Різниця в ціні між цими регіонами може сягати 3 грн на літрі.

«Тут, схоже, вже реальний дефіцит. Нулі світяться то на одній, то на іншій, то на третій мережі АЗС. Усе через запровадження з 1 липня стандарту Е10. У країні його виробляти неможливо через безпекову ситуацію і абсурдну податкову систему. А закордонні постачальники збільшити випуск Е10 не можуть», — написав директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Фото: kyiv24.news

Стандарт Е10 — це вимога про обов'язкове додавання до бензину 10 % біоетанолу (спирту). Цю норму Верховна Рада затвердила ще торік, однак її запровадження кілька разів переносили. І от з 1 липня стандарт Е10 таки запрацював: на початку місяця така вимога не викликала жодного занепокоєння в дилерів, ринок був готовим до новацій.

Значно спокійніше на цінові коливання відреагував автомобільний газ. Новий етап його подорожчання почався приблизно з 21 липня. Зараз LPG продають у середньому по 42 грн. Тоді як ще тиждень тому літр коштував приблизно на 2 грн дешевше.

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Суттєвої різниці у вартості автогазу поміж регіонами немає. Єдиний виняток — це фронтова Донеччина, де LPG продають аж по майже 56 грн за літр.

На тлі коливань ціни бензину й солярки саме автогаз на початку літа демонстрував відносну стабільність.

«Для водія висновок простий: автогаз зараз знову виглядає значно привабливішим від бензину за ціною літра. Але повну економію на кілометр лише за цими цифрами рахувати не можна. Для цього треба враховувати ще й витрату пального: автомобіль на LPG зазвичай споживає не так само, як на бензині», — пояснює директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Фото: nefterynok.info LPG на АЗС UPG

Ріст цін на пальне в розпал жнив

Новий етап збільшення вартості бензину й солярки має кілька серйозних причин.

По-перше, ситуація на Близькому Сході знову нестабільна. Тут одночасно спрацювали кілька чинників, які впливають на вартість нафти на світовому ринку. США й Іран знову відновили бойові дії, немає жодних підстав говорити навіть про потенційне підписання нової мирної угоди. Дональд Трамп погрожує Тегерану новими санкціями й ударами, натомість іранський режим блокує Ормузьку протоку. І нею знову практично не ходять танкери з пальним.

Паралельно хусити в Ємені докладаються до блокування ще одного надважливого для світу нафтового коридору — Баб-ель-Мандебської протоки. Як наслідок — ціни на нафту минулого тижня знову злетіли до 100 доларів. Однак уже з понеділка вартість стабілізувалася.

Скажімо, зараз нафту марки Brent продають по більш ніж 87 доларів за барель. Але на цьому тлі пальне в Україні продовжує дорожчати, і тут криється другий чинник коливання ринку.

«Причина проста — немає продукту у Європі. На високому сезоні нема де перехопити. Потужності Перської затоки недоступні. Туреччина, Індія, Білорусь працюють, скажімо так, не на Європу. Росія дає негативний обсяг, значно висмоктує ресурс. Ось і вийшла така дивовижна ситуація, що нафта падає, а ціни на бензин і дизель б'ють рекорди», — каже директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін.

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Фото: скрин відео Дмитро Льоушкін

За даними Консалтингової групи А-95, імпортні ціни на кордоні з Україною зростають ще сильніше. Скажімо, гуртові партії дизелю вже продають по 93–95 грн за літр, а бензин — по 82 грн. І це ще без супутніх витрат, що означає — вартість пального в Україні зростатиме ще.

«Саме дизельний сегмент прийняв на себе найсильніший удар. Дійсно, європейські котирування дизпалива за сім котирувальних днів зросли більш ніж на 10 %. Це принципово важливо: Україна купує не барелі нафти, а готовий продукт, вартість якого визначається попитом і пропозицією на європейських хабах. До вартості палива додаються валюта, податки, логістика, інші витрати», — каже аналітик Науково-технічного центру «Психея» Сергій Сапєгін.

Третя причина хитавиці на українському паливному ринку — розпал жнив. Споживання дизелю в країні зараз на піку, аграріям потрібно збирати врожай. Солярки на заправках вистачає, однак фермери й великі компанії закуповують пальне значними партіями. Раніше запасів здебільшого не робили через безпекові ризики: нафтобази стають цілями для росіян.

Загалом ситуація для українських аграріїв дуже непроста: уже другий серйозний етап подорожчання пального. Перший був навесні під час посівної, коли дизель злетів на 60 %, розповідає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Тепер ціни знову ростуть і саме в час вже збирання збіжжя. За даними ВАР, у собівартості зерна витрати на солярку складають приблизно 15 %.

Фото: facebook/Denys Marchuk заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук

«Зараз гуртова закупівля дизелю з кордонів — по 91 грн за літр. Ще довезення, а це 2–3 грн залежно від регіону. За умов відсутності експорту подорожчання пального заганяє товаровиробника в борги. Це ж ми зараз говоримо лише про збиральну кампанію. Попереду ще жнива пізньої зернової групи й посівна кампанія озимих», — каже Денис Марчук.

Період жнив у країнах Євросоюзу цього року розпочався раніше. Усе через рекордну спеку, яка накрила в червні великі аграрні держави континенту. Цим і можна пояснити підвищений попит на дизель у ЄС.

«Наразі не доводиться говорити, що є дефіцит пального на ринку. Але його ціна кусюча», — додає Денис Марчук.

І четверта причина подорожчання пального — проблеми з морським товарообігом. Росіяни знову намагаються блокувати українські порти на Чорному морі. Уже неодноразово били по цивільних торговельних кораблях: були жертви й поранені. Не припиняють й ударів по портах Дунаю. І тут спрацьовують одразу два чинники. Частина експортерів пересідає на автомобільний транспорт, що тисне на попит. Удари по портах також можуть впливати на імпорт самого пального.

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До атак по портах України міг долучитися й Іран. За даними видання New York Times, режим у Тегерані розглядав ймовірність удару по одному з українських міст на Чорному морі. Так Іран нібито хотів помститися за потоплення його корабля в Каспійському морі. Однак завдяки дипломатам ситуацію начебто вдалося врегулювати.

Чи коштуватиме дизель 100 гривень?

Опитані LB.ua фахівці паливного ринку констатують: найближчими тижнями цін на заправках не знижуватимуть, бо для цього поки немає об'єктивних підстав. У найкращому разі вартість пального може стабілізуватися. У найгіршому цінова хитавиця розтягнеться до осені.

Фото: Клос Ярина / Lb.ua

«Чи буде 100 — не виключаю, але не факт. Чи буде вище? Для цього має відбутися якийсь абсолютний форс-мажор, передбачити який неможливо. Якщо казати про забезпечення, то з традиційних джерел не вистачає, треба шукати на віддалених ринках, а це дорожче. Але навіть не на 10 %. Усі працюють, прорвемося», — каже Сергій Куюн.

«Готуємось до тризначних цін на пальне вже незабаром», — стверджує Дмитро Льоушкін.

Водночас аналітик консалтингової компанії «НафтоРинок» Олександр Сіренко такі прогнози називає завчасними. Фахівець каже: на ринку Європи справді виник підвищений попит, що і впливає на ціни. Однак поки що рано говорити і про ціну дизелю 100 грн за літр, і про дефіцит пального.

«Гуртовий рекорд зараз 91 грн за літр. Уважно подивіться на стели заправок — таких цін здебільшого немає. Це погана звістка. Але тут я трішки заспокоїв би. Чим більше буде новин з Ормузької протоки, тим меншим буде їхній вплив на наше життя. Ринок звикає. Дорого й довго не буває, у мене відчуття, що ми зараз на піку», — каже Олександр Сіренко.

Натомість Сергій Сапєгін пояснює, що мережі заправок не купують усі партії пального за єдиною гуртовою ціною. Це означає, на заправках зараз ще є запаси солярки, яку придбали раніше й дешевше. Це дозволяє утримувати ціни на стелах нижчими. Але такі запаси вичерпуються.

«Водночас підстав обіцяти швидке здешевлення я зараз не бачу. Простір для стабілізації, а згодом і для зниження цін на дизпаливо може з’явитися лише за двох умов: внутрішній гурт має повернутися ближче до імпортного паритету, а зовнішнє подорожчання не перерости у стійкий розворот угору. Поки цього не сталося, саме внутрішній гурт залишається головним індикатором найближчої цінової динаміки на українських АЗС», — пояснює Сергій Сапєгін.

Якщо під час минулої хвилі подорожчання пального уряд Юлії Свириденко принаймні проявляв активність, то теперішній склад Кабміну під головуванням Сергія Корецького мовчить. Яку стратегію обрала влада, наразі важко оцінити: ні прем'єр, ні міністр енергетики на нову паливну кризу поки не реагують.