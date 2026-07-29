Україна, ЄС, Румунія та Молдова домовляються посилити дунайський маршрут через атаки РФ на порти

Сторони обговорили розвиток Шляхів солідарності, збільшення пропускної спроможності портів Дунайського регіону та стабільний транзит експорту на тлі російських атак.

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Представники України, Єврокомісії, Молдови та Румунії обговорили розвиток Шляхів солідарності, збільшення спроможності портів Дунайського регіону та забезпечення безперебійного транзиту української продукції на тлі посилення російських атак на портову інфраструктуру.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Українську делегацію представляли фахівці Мінвідновлення, Мінекономіки, Адміністрації морських портів України та АТ "Укрзалізниця".

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У міністерстві зазначили, що зустріч відбулася через посилення російських ударів по цивільній портовій інфраструктурі, торговельних суднах та екіпажах. Останні масовані атаки тимчасово призвели до призупинення заходу суден до українських портів.

Під час переговорів сторони обговорили практичні кроки для збільшення пропускної спроможності Дунайського логістичного маршруту, розвитку портів України, Румунії та Молдови, а також усунення інфраструктурних і адміністративних бар'єрів на ключових транспортних коридорах.

Серед пріоритетів – розвиток портової, залізничної, автомобільної та прикордонної інфраструктури, скорочення часу проходження митного та прикордонного контролю, покращення координації між службами, розширення можливостей транзиту української аграрної та іншої експортної продукції, а також залучення фінансування ЄС для модернізації інфраструктури в межах Шляхів солідарності та мережі TEN-T.

"Водночас Україна щодня працює над посиленням захисту портової інфраструктури та українського морського коридору, щоб цивільне судноплавство залишалося можливим навіть в умовах постійних російських атак", – наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Андрій Кашуба.

У відомстві нагадали, що порти Великої Одеси забезпечують близько 90% експорту української аграрної продукції до понад 55 країн світу.

Від початку 2026 року українські морські порти вже обробили 46 млн тонн вантажів, із яких 42,2 млн тонн припало на порти Великої Одеси, а ще 3,8 млн тонн – на порти Дунайського регіону.