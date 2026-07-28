Південний ГЗК частково призупиняє видобуток через російські атаки на торговельні судна

Продукція накопичилася на складах, її неможливо доставити покупцям.

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Південний гірничо-збагачувальний комбінат заявив, що розпочав процес тимчасового скорочення роботи та призупинення видобутку залізорудної сировини.

Як ідеться на сайті ГЗК, підприємство відтерміновувало цей крок до останнього, однак систематичні обстріли цивільних суден у Чорному морі фактично заблокували морський експорт.

Оскільки в липні ситуація з морськими перевезеннями критично погіршилася, бо РФ почала масовано бити бо кораблях, через ризик для екіпажів судновласники призупинили рух кораблів.

Внаслідок цього на складах ГЗК та в портах накопичилося чимало готової продукції, яку наразі неможливо відвантажити покупцям. У компанії зазначають, що відновлення видобутку планують у серпні цього року, коли дозволить безпекова ситуація.

На час вимушеної паузи комбінат залучить співробітників до ремонтних і регламентних робіт.