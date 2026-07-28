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Південний ГЗК частково призупиняє видобуток через російські атаки на торговельні судна

Продукція накопичилася на складах, її неможливо доставити покупцям.

Південний ГЗК частково призупиняє видобуток через російські атаки на торговельні судна
Південний ГЗК
Фото: Facebook/Південний гірничо-збагачувальний комбінат

Південний гірничо-збагачувальний комбінат заявив, що розпочав процес тимчасового скорочення роботи та призупинення видобутку залізорудної сировини. 

Як ідеться на сайті ГЗК, підприємство відтерміновувало цей крок до останнього, однак систематичні обстріли цивільних суден у Чорному морі фактично заблокували морський експорт.

Оскільки в липні ситуація з морськими перевезеннями критично погіршилася, бо РФ почала масовано бити бо кораблях, через ризик для екіпажів судновласники призупинили рух кораблів.

Внаслідок цього на складах ГЗК та в портах накопичилося чимало готової продукції, яку наразі неможливо відвантажити покупцям. У компанії зазначають, що відновлення видобутку планують у серпні цього року, коли дозволить безпекова ситуація.

На час вимушеної паузи комбінат залучить співробітників до ремонтних і регламентних робіт. 

  • Днями міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що в українські порти тимчасово не заходять іноземні судна, аби не потрапити під російський обстріл. 
  • Очільник МЗС Андрій Сибіга повідомляв, що за кілька днів Росія розбомбила щонайменше три цивільні вантажні судна. Кілька десятків членів екіпажу загинули й отримали поранення. Наразі чорноморським морським коридором України не пройшло жодне судно — і це в пік збору врожаю.
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