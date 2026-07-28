Південний ГЗК частково призупиняє видобуток через російські атаки на торговельні судна

Південний гірничо-збагачувальний комбінат заявив, що розпочав процес тимчасового скорочення роботи та призупинення видобутку залізорудної сировини.
Як ідеться на сайті ГЗК, підприємство відтерміновувало цей крок до останнього, однак систематичні обстріли цивільних суден у Чорному морі фактично заблокували морський експорт.
Оскільки в липні ситуація з морськими перевезеннями критично погіршилася, бо РФ почала масовано бити бо кораблях, через ризик для екіпажів судновласники призупинили рух кораблів.
Внаслідок цього на складах ГЗК та в портах накопичилося чимало готової продукції, яку наразі неможливо відвантажити покупцям. У компанії зазначають, що відновлення видобутку планують у серпні цього року, коли дозволить безпекова ситуація.
На час вимушеної паузи комбінат залучить співробітників до ремонтних і регламентних робіт.
- Днями міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що в українські порти тимчасово не заходять іноземні судна, аби не потрапити під російський обстріл.
- Очільник МЗС Андрій Сибіга повідомляв, що за кілька днів Росія розбомбила щонайменше три цивільні вантажні судна. Кілька десятків членів екіпажу загинули й отримали поранення. Наразі чорноморським морським коридором України не пройшло жодне судно — і це в пік збору врожаю.