Зеленський про зустріч із Трампом: говорили про ліцензії на перехоплювачі для Patriot

Володимир Зеленський розповів про перебіг своє зустрічі з Трампом в Овальному кабінет 28 липня.

«Хороша зустріч із президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України», - ідеться в дописі глави держав на його сторінках у соцмережах.

Президенти України і США обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріотів» та «деякі інші ідеї, які можуть допомогти».

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«Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації», - додав Зеленсьикй.

Фото: ОПУ зустріч президентів України і США