Зеленський про зустріч із Трампом: говорили про ліцензії на перехоплювачі для Patriot

Володимир Зеленський розповів про перебіг своє зустрічі з Трампом в Овальному кабінет 28 липня.
«Хороша зустріч із президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України», - ідеться в дописі глави держав на його сторінках у соцмережах.
Президенти України і США обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріотів» та «деякі інші ідеї, які можуть допомогти».
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«Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації», - додав Зеленсьикй.
- Зустріч лідерів обох держав була закриою для журналістів.
- Минулого тижня Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставником Стівом Віткоффом і радником Трампа Джаредом Кушнером. Вони обговорили пропозиції на дипломатичному треку. Згодом Зеленський зазначив, що Україна прагне відновити тристоронні перемовини з Росією до осені – часу, на який Кремль може готувати нову хвилю мобілізації.
- Політичні переговори трьох країн зупинилися взимку, на тлі операції США та Ізраїлю проти Ірану. Відтоді зустрічі переговорних команд кілька разів відтерміновували. Зеленський наголошував на готовності до особистої зустрічі з Путіним, але той не заявляв про бажання до мирного завершення війни.
- Попередня зустріч українського і американського президентів відбулася 8 липня в Туреччині. За її результатами Дональд Трамп уперше заговорив про можливість надання Україні ліцензій на виробництво ракет до систем ППО Patriot.
- До того Зеленський і Трамп бачилися на саміті G7 у Франції.