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Зеленський про зустріч із Трампом: говорили про ліцензії на перехоплювачі для Patriot

«Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес», - додав український президент.

Зеленський про зустріч із Трампом: говорили про ліцензії на перехоплювачі для Patriot
зустріч президентів України і США 28 липня 2026 року
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський розповів про перебіг своє зустрічі з Трампом в Овальному кабінет 28 липня.

«Хороша зустріч із президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України», - ідеться в дописі глави держав на його сторінках у соцмережах.

Президенти України і США обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріотів» та «деякі інші ідеї, які можуть допомогти». 

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«Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації», - додав Зеленсьикй.

зустріч президентів України і США
Фото: ОПУ
зустріч президентів України і США

  • Зустріч лідерів обох держав була закриою для журналістів.
  • Минулого тижня Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставником Стівом Віткоффом і радником Трампа Джаредом Кушнером. Вони обговорили пропозиції на дипломатичному треку. Згодом Зеленський зазначив, що Україна прагне відновити тристоронні перемовини з Росією до осені – часу, на який Кремль може готувати нову хвилю мобілізації
  • Політичні переговори трьох країн зупинилися взимку, на тлі операції США та Ізраїлю проти Ірану. Відтоді зустрічі переговорних команд кілька разів відтерміновували. Зеленський наголошував на готовності до особистої зустрічі з Путіним, але той не заявляв про бажання до мирного завершення війни.
  • Попередня зустріч українського і американського президентів відбулася 8 липня в Туреччині. За її результатами Дональд Трамп уперше заговорив про можливість надання Україні ліцензій на виробництво ракет до систем ППО Patriot. 
  • До того Зеленський і Трамп бачилися на саміті G7 у Франції. 
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