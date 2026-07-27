FT: Євросоюз розглядає новий підхід до санкцій проти РФ

Однією з ідей є відмова від великих санкційних пакетів на користь ухвалення окремих санкцій або невеликих тематичних блоків.

Євросоюз розглядає новий підхід до запровадження санкцій проти Росії після того, як Греція затримала ухвалення масштабного пакета обмежувальних заходів ЄС, домагаючись захисту інтересів одного із судноплавних магнатів.

Про це пише Financial Times із посиланням на європейських посадовців.

Європейські чиновники шукають способи пришвидшити затвердження більш вузько спрямованих фінансових санкцій, щоб держави-члени мали менше можливостей використовувати право вето під час переговорів.

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Протягом кількох тижнів Греція вимагала зробити виняток для суден компанії Dynagas, щоб вони й надалі могли перевозити прибуткові вантажі російського скрапленого природного газу. Саме це стало умовою, за якої Греція погодилася підтримати низку інших, не пов'язаних між собою санкцій проти фінансової системи Росії та її доходів від експорту нафти.

Троє співрозмовників видання повідомили, що зараз ведеться робота над тим, як обмежити таку практику. Вона дедалі частіше використовується під час переговорів щодо санкцій, коли окремі столиці намагаються захистити компанії, які досі ведуть бізнес із Росією.

Однією з ідей, яка набирає підтримки як у Європейській комісії, так і серед найбільш проукраїнськи налаштованих держав-членів, є відмова від великих санкційних пакетів на користь ухвалення окремих санкцій або невеликих тематичних блоків. За словами співрозмовників, це зменшить ризик того, що окремі заходи блокуватимуться через національне вето. Один із співрозмовників сказав, що, можливо, 21 пакет санкцій стане останнім таким пакетом.

З лютого 2022 року Європейський Союз ухвалив уже 21 пакет санкцій проти Росії. Досі політика полягала в тому, щоб об'єднувати різні обмежувальні заходи в єдиний пакет і затверджувати його лише за одностайної підтримки всіх 27 держав-членів. Часто це робилося з міркувань публічності або для оголошення санкцій у символічні дати, наприклад у річниці російського вторгнення.

Однак такий підхід дедалі частіше призводив до того, що заперечення окремих країн щодо конкретних санкцій блокували ухвалення інших, не пов'язаних із ними заходів, які вже підтримували всі столиці.

Видання зазначає, що останнім прикладом стала ситуація минулого тижня, коли Греція відмовилася підтримати новий пакет санкцій, доки інші країни ЄС не погодяться надати компанії Dynagas, що належить мільярдеру Джорджу Прокопіу, виняток із санкції, ухваленої ще в жовтні 2025 року. Вона передбачала заборону перевозити російський СПГ до третіх країн, що мала набути чинності із січня 2027 року.

Фактично Греція поставила в заручники ухвалення інших важливих санкцій, серед яких були заходи, покликані позбавити Росію мільярдів доларів доходів від експорту сирої нафти, повне заморожування активів 94 російських фінансових установ та заборона на проведення операцій із 33 банками.

Прихильники нового підходу вважають, що ефективні санкції можна буде швидко затверджувати Радою ЄС без гучних інформаційних кампаній і політичної символіки, яка супроводжує великі санкційні пакети. У такому разі окремі заперечення не блокуватимуть і не затримуватимуть інші санкції.

Водночас деякі посадовці застерігають, що нинішня система має і свої переваги. Вона дозволяє державам-членам бачити, що економічні наслідки санкцій торкаються одразу кількох країн, а це допомагає переконати уряди, що певні економічні втрати є виправданою ціною за спільну політику.

Речник Європейської комісії відмовився коментувати можливу зміну санкційної стратегії.