Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що напередодні запровадження нових санкцій Росія традиційно намагається виграти час за допомогою «фальшивої дипломатії». Про це глава МЗС написав у соцмережі Х.

За словами Сибіги, останніми роками щоразу, коли на порядку денному з'являлися нові жорсткі санкції, особливо з боку США, Кремль намагався затягнути процес. Для цього Росія використовувала показові телефонні розмови, зустрічі та заяви про нібито готовність до миру.

«З законопроєктом про санкції сенатора Грема, який розглянуть наступного тижня, ми маємо залишатися пильними. Росія може спробувати зірвати його, удаючи, ніби турбується про мир», – пояснив міністр.

Зараз посилення тиску санкціями на Москву – життєво необхідне для протидії російському терору та примусу до справжнього завершення цієї війни, наголосив Сибіга.

Over the past years, one pattern has been clear: every time major new sanctions loom—especially from the U.S.—Putin pulls out all the stops to buy time.



His weapon of choice? Fake diplomacy, staged phone calls, and bad-faith meetings.



With Senator Graham’s sanctions bill up… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 25, 2026

Що відомо про законопроєкт сенатора Грема