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Росія може імітувати прагнення миру, аби зірвати санкції Грема, – Сибіга

Москва хоче виграти час з допомогою «фальшивої дипломатії».

Росія може імітувати прагнення миру, аби зірвати санкції Грема, – Сибіга
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що напередодні запровадження нових санкцій Росія традиційно намагається виграти час за допомогою «фальшивої дипломатії». Про це глава МЗС написав у соцмережі Х.

За словами Сибіги, останніми роками щоразу, коли на порядку денному з'являлися нові жорсткі санкції, особливо з боку США, Кремль намагався затягнути процес. Для цього Росія використовувала показові телефонні розмови, зустрічі та заяви про нібито готовність до миру.

«З законопроєктом про санкції сенатора Грема, який розглянуть наступного тижня, ми маємо залишатися пильними. Росія може спробувати зірвати його, удаючи, ніби турбується про мир», – пояснив міністр.

Зараз посилення тиску санкціями на Москву – життєво необхідне для протидії російському терору та примусу до справжнього завершення цієї війни, наголосив Сибіга.

Що відомо про законопроєкт сенатора Грема

  • Документ про нові санкції розроблявся покійним сенатором Ліндсі Гремом спільно з його колегою з Демократичної партії Річардом Блументалем. Мовиться про запровадження 100-відсоткових тарифних мит проти країн, які купуватимуть російські нафту і газ. 
  • За оцінкою президента США Дональда Трампа, ймовірність ухвалення законопроєкту про нові жорсткі санкції проти Росії є досить високою. В американській владі серйозно замислюються над цим рішенням.
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