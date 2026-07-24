Зеленський провів нараду щодо безпеки та економіки: ракети для Patriot залишаються пріоритетом

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо оборонних, економічних та дипломатичних завдань на серпень і наступні місяці. Росія продовжує цілеспрямовані атаки на критичну інфраструктуру України, тому одним із головних пріоритетів залишається посилення протиповітряної оборони.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Учасники наради обговорили виклики в енергетичній сфері, на ринку пального, в аграрному секторі та питання забезпечення експорту українського зерна.

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Президент наголосив, що напрямок захисту українського неба потребує швидкої реалізації вже напрацьованих проєктів.

"Ракети для Patriot – це перший пріоритет, і наші домовленості мають виконуватися оперативно", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що розраховує на активну дипломатичну роботу Міністерства закордонних справ та всіх, хто залучений до переговорів із міжнародними партнерами.

Окремо Президент подякував країнам-сусідам ЄС, які готові розширювати транскордонну співпрацю для зміцнення безпеки України та підтримки її економіки.

За словами Зеленського, низку важливих рішень можливо реалізувати лише у тісній взаємодії з інституціями ЄС. Відповідні пропозиції український прем'єр-міністр має представити європейським партнерам.

Разом із керівництвом ЗСУ та Міноборони було визначено подальші дії українських сил в акваторії Чорного моря.

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Президент також доручив Прем'єр-міністру, міністрам закордонних справ, інфраструктури та аграрної політики підготувати пакет рішень у співпраці з міжнародними партнерами, який має допомогти захистити економічні процеси в Україні та забезпечити стійкість держави.

Окремі додаткові завдання у роботі з партнерами на Близькому Сході та в країнах Перської затоки отримав секретар РНБО Рустем Умєров. Зеленський подякував усім державам, які продовжують підтримувати Україну.