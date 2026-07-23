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Очільник МЗС Сибіга обговорив з Каєю Каллас російські удари по судноплавству в Чорному морі

Лише від початку липня було атаковано 31 торговельне судно.

Очільник МЗС Сибіга обговорив з Каєю Каллас російські удари по судноплавству в Чорному морі
Очільник МЗС Андрій Сибіга
Фото: Андрій Сибіга/Telegram

Очільник МЗС Андрій Сибіга провів телефонні переговори з високою представницею ЄС Каєю Каллас

Про це повідомили в МЗС України.

"Андрій Сибіга привітав досягнення згоди в Європейському Союзі щодо 21-го пакета санкцій проти Росії та подякував ЄС за збереження тиску на агресора. Кожна нова російська атака має зустрічати ще жорсткішу санкційну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Обговорили також удари по судноплавству в Чорному морі. Лише від початку липня було атаковано 31 торговельне судно. 

"Це цілеспрямовані удари по цивільному судноплавству, свободі судноплавства та продовольчій безпеці мільйонів людей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці", - зазначили в МЗС.

Сибіга також заявив, що Україні необхідна термінова підтримка Європейського Союзу для забезпечення безперебійної роботи "Шляхів солідарності", а також для збільшення пропускної спроможності Дунайського коридору.

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