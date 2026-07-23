Очільник МЗС Сибіга обговорив з Каєю Каллас російські удари по судноплавству в Чорному морі

Очільник МЗС Андрій Сибіга провів телефонні переговори з високою представницею ЄС Каєю Каллас.
Про це повідомили в МЗС України.
"Андрій Сибіга привітав досягнення згоди в Європейському Союзі щодо 21-го пакета санкцій проти Росії та подякував ЄС за збереження тиску на агресора. Кожна нова російська атака має зустрічати ще жорсткішу санкційну відповідь", - йдеться в повідомленні.
Обговорили також удари по судноплавству в Чорному морі. Лише від початку липня було атаковано 31 торговельне судно.
"Це цілеспрямовані удари по цивільному судноплавству, свободі судноплавства та продовольчій безпеці мільйонів людей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці", - зазначили в МЗС.
Сибіга також заявив, що Україні необхідна термінова підтримка Європейського Союзу для забезпечення безперебійної роботи "Шляхів солідарності", а також для збільшення пропускної спроможності Дунайського коридору.
- Україна подала запит про термінове скликання засідання Ради Безпеки ООН на 27 липня через російські атаки на судна в Чорному морі.
- Євросоюз завершив погодження 21-го пакету санкцій проти РФ. До списку додали ще 32 російські банки, на які поширюється заборона на транзакції, а також криптокомпанії та платформи з торгівлі нафтою.