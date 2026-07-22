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Зеленський анонсував оновлені підходи до кадрової політики уряду та зміни в міністерствах

Ці питання президент визначив разом з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким.

Зеленський анонсував оновлені підходи до кадрової політики уряду та зміни в міністерствах
Володимир Зеленський та Сергій Корецький
Фото: Володимир Зеленський в Telegram

Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким визначили, як будуть оновлені підходи до кадрової політики уряду та які зміни мають відбутись в міністерствах. 

Про це президент повідомив на своїй сторінці в Telegram.

"Першими пріоритетами на цей час є чесна фіксація зробленого в рамках виконання планів стійкості областей і громад та на початок серпня максимальне прискорення виконання", - зазначив Зеленський.

Обговорили також ліквідацію наслідків російських ударів на Одещині, Дніпровщині та Харківщині. 

Зеленський також розповів, що триває робота з партнерами для гарантування фінансової стійкості України, реалізації оборонних домовленостей та прискорення виробництва, закупівель і постачання зброї, яка необхідна першочергово. 

"Премʼєр-міністр разом з командою готує програму уряду України. Найближчим часом документ має бути представлений", - додав президент.

  • Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
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