Опитування «Рейтинг»: Залужний і Федоров лідирують в рейтингу довіри

Колишній міністр оборони Михайло Федоров і посол України в Великій Британії, ексголовком Валерій Залужний лідирують в рейтингу довіри серед опитаних групою «Рейтинг» українців. Найбільше довіряють Валерію Залужному (70%), Михайлу Федорову (65%), Кирилу Буданову (62%) і Володимиру Зеленському (59%).Олександру Усику висловили довіру 54% українців, тоді як Олександру Сирському – 23%, Петру Порошенку – 21%.

Федоров має більшу цілковиту довіру (38 % проти 32 % у Залужного). Ексголовком лідирує в оцінці тих, хто йому скоріше довіряє (38% порівняно з 27 % у Федорова).

Зовсім не довіряють Валерію Залужному 8 % опитаних, Михайлу Федорову – 5 %.

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На третьому місці з 32 % респондентів, які цілковито довіряють, і 30 %, тих, хто «скоріше», розмістився керівник Офісу президента і колишній голова Головного управління розвідки Кирило Буданов. Зовсім не довіряють йому 10 %.

Президент Володимир Зеленський має 26 % тих, хто цілком довіряє, 33 % тих, хто «скоріше довіряє», 10 % цілковитої недовіри. Боксер Олександр Усик має довіру в 26 і 28 %, повну недовіру – 15 %.

Колишній головнокомандувач (на момент проведення опитування він був чинним) Олександр Сирський має рейтинг цілковитої довіри в 5 %, скоріше довіряють йому 18 %, повністю не довіряють – 34 %.

Народний депутат, п'ятий президент Петро Порошенко має рейтинг цілковитої довіри в 7 %, скоріше довіряють йому 14 %, а повністю не довіряють 48 %.

«За останній тиждень рівень довіри до Михайла Федорова зріс з 35% до 65%, а довіра до Олександра Сирського знизилася з 39% до 23%», – йдеться в опитуванні.

Фото: Рейтинг Довіра

72% опитаних не підтримували звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони, 5 % підтримували. 17 % відповіли, що їм байдуже, 6 % опитаним було важко відповісти. 55 % опитаних підтримали звільнення Олександра Сирського, 15 % – ні, 19 % було байдуже, 11 % – складно відповісти.

Також учасників опитування запитали, за кого вони голосували б у першому турі гіпотетичних виборів президента України.

«До трійки лідерів за електоральними симпатіями входять Володимир Зеленський (22,3%), Валерій Залужний (14,9%) і Михайло Федоров (13,4%). Далі йдуть Кирило Буданов (7,2%), Олександр Усик (5,9%), Петро Порошенко (4,6%), Ігор Терехов (4,3%), Дмитро Разумков (3,7%) й Андрій Білецький (2,3%). Юлія Тимошенко – 1,7%, Сергій Притула – 0,8%, Віталій Кличко - 0,3%. Водночас, 4% опитаних голосували б за іншого кандидата, 2,6% не брали б участі в голосуванні, а решта (11,9%) відповіли "важко відповісти"», – повідомили в результатах опитування.

Опитування провели 20-21 липня 2026. Метод опитування: CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Розмір вибірки: 1000 респондентів. Формат вибірки: випадкова вибірка мобільних телефонних номерів (населення України віком 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок). Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.Репрезентативність: вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95)‍.