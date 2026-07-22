Лавров та Рубіо зустрінуться та поговорять про Україну

Зустріч між російським міністром закордонних справ та главою Держдепу США попередньо відбудеться 23 липня на Філіппінах.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров анонсував зустріч з держсекретарем США Марко Рубіо. Згодом перемовини з російською стороною підтвердив і сам очільник Держдепу.

Попередньо Лавров та Рубіо зустрінуться 23 липня. Російський міністр зазначив, що поцікавиться у американського колеги щодо слів Трампа про можливе швидке завершення війни в Україні.

Російська сторона наполягає на «певних домовленостях» які були досягнуті в Анкориджі під час перемовин Трампа та Путіна.

Рубіо розповів, що тема розмови – саме війна в Україні.

«Це зрозуміло, що війна в Україні багато в чому перешкоджає тому, щоб Росія та США досягли порозуміння і в інших сферах. Однак це не означає, що ми не будете знайти можливості для співпраці. Ми хочемо побачити кінець цієї війни, це буде добре і для Росії. Тож ми порушимо цю тему», – додав Рубіо.

Держсекретар запевнив, що Вашингтон залишається відкритий до своєї важливої ролі у завершенні війни в Україні. Разом з тим, США повинні розмовляти з Росією, адже це дві великі ядерні держави.