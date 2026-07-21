Новим головкомом стане Михайло Драпатий

Новим головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 21 липня.

Він сказав, що провів консультації з військовими і є загальна позиція. Новим головнокомандувачем стане командувач Угруповання об'єднаних сил.

«Я визначив, що новим головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу», – сказав президент.

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Він назвав фактом, що Олександр Сирський забезпечив результат у захисті Києва, в Харківській і Курській операціях.

«Захист України триває і потрібне гідне ставлення до кожного воїна», – сказав президент.

Володимир Зеленський сказав, що з Олександром Сирським і начальником Генштабу обговорили, як передати справи. З Михайлом Драпатим визначили найближчі цілі, а також плани на середні строки. Операції Сил оборони мусять тривати: як далекобійні, так і middle strike.

Михайло Драпатий, Євгеній Хмара та інші командири мають передати оновлену стратегію оборони, кроки реформи корпусної системи і виконання запитів бойових командирі.

«Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу – це пріоритет», – сказав президент.

Михайло Драпатий у першому дописі після оголошення про його призначення пообіцяв працювати з повагою до тих, хто захищає державу.

«Дякую Президенту України за довіру, Міністру оборони за підтримку, а Силам Оборони за новий етап служби.Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність. Вдячний Головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. Я в ньому виріс», – сказав він.

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Михайло Драпатий з червня минулого року – Командувач Об’єднаних Сил. До цього він з листопада 2025-го керував Сухопутними військами. Подав у відставку після трагедії на полігоні в Сумській області, коли російський удар призвів до жертв. У відставку пішов добровільно.

Докладна біографія

Після завершення навчання в 2004 році лейтенант Михайло Драпатий почав службу в 72-й окремій механізованій бригаді.

2014 року, коли почалася російська збройна агресія проти України, майор Драпатий був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Вже в середині квітня 2014-го 72-га ОМБр у повному складі перебувала на сході України та була готова до виконання бойових завдань.

2014 року Драпатий вступив до Національного університету оборони. Потім перевівся на заочну форму навчання та повернувся до зони АТО у статусі начальника штабу 30-ї окремої механізованої бригади.

В серпні 2016 року Михайло Драпатий призначений командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, яка на той час виконувала завдання в Авдіївці та Ясинуватському районі Донецької області. У червні 2014 року брав участь у рейді вздовж кордону з Росією, утримував Савур-Могилу та здійснив успішний прорив через «Ізваринський котел».

Від 2017 року Драпатий був командиром бригади безпосередньо в зоні АТО.

У квітні 2019 року Драпатому було достроково присвоєно чергове військове звання полковника. В серпні цього ж року він передав 58-му бригаду іншому командирові та розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

До січня 2024 року очолював оперативне угруповання "Херсон". Відомий як один з командирів, які керували звільненням правобережжя Херсонської області 2022 року.

В лютому 2024 року був призначений заступником начальника Генштабу з підготовки військових.

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У травні 2024 року бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Харків". Зазначається, що генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил.

29 листопада 2024 року був призначений командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Заміна головнокомандувача

Олександр Сирський – другий головнокомандувач Збройних Сил України за період повномасштабної війни. Він замінив на цій посаді Валерія Залужного, який командував ЗСУ в 2021-2014 роках.

Президент призначив Олександра Сирського головнокомандувачем 8 лютого 2024. Він назвав його найбільш досвідченим серед командувачів.

Олександр Сирський командував Сухопутними військами України з 2019 року. З того ж року – командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Народився 26 липня 1965 в Новинках Володимирської області (РФ). У 1982 закінчив Московське вище загальновійськове командне училище. У 1996 закінчив з відзнакою Академію Збройних Сил Украї­ни (оперативно-тактичний рівень), у 2005 – Національну академію оборони України. З 2017 командував Антитерористичною операцією, у 2019 став командувачем Об'єднаних сил. Герой України.

Публічні й масові заклики до заміни головкома почалися цього літа, після рішення президента звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Президент публічно не комунікував причини такого рішення, але сказав, що в керівництва армії і міністерства оборони були такі розбіжності, через які вони відмовлялися співпрацювати. Федоров звинуватив Сирського в саботажі його рішень і сказав, що той нібито поставив ультиматум його звільнити. Ексміністр сказав, що сам натомість пропонував президенту замінити головкома і начальника Генштабу.

Олександр Сирський коротко прокоментував заяви ексміністра, сказавши, що радіє, що Київська операція дозволила відстояти столицю, в якій тепер проводять брифінги.

Невдоволення деякими рішеннями головкома наростало й через ситуацію зі штурмовими полками, зокрема Скелею, інформацію про насильство й небойові втрати в якій зараз розслідують.

Після закликів відправити Олександра Сирського у відставку президент провів численні зустрічі з військовими командирами і командувачами. З Михайлом Драпатим він зустрічався декілька разів.