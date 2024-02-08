Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ

Головнокомандувачем ЗСУ став Олександр Сирський. Про це оголосив президент Володимир Зеленський.

Він подякував попередньому головнокомандувачу Валерію Залужному за два роки захисту. Зеленський сказав, що вони "відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії".

"Термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду", – сказав він.

Зеленський повідомив, що відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда.

"Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції. Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України", – сказав він.

Зеленський додав, що "сьогодні ж говорив із генералами Мойсюком та Забродським. Їх досвід – на службі державі".

Зеленський вважає, що "відчуття стагнації саме на південних напрямках та складнощі в боях на Донеччині вплинули на суспільний настрій. Українці стали рідше говорити про перемогу. Але український дух не втратив віри в перемогу. Україна зберігає свій історичний шанс. Реалізувати його – наш обов’язок".

Він також перерахував, на які зміни очікує:

На столі має з’явитися реалістичний, детальний план дій Збройних Сил України на 2024. З урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив.

Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю – має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту.

Треба розв’язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони.

Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні.

Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах.

Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних Сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації – це обов’язково.

За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних Сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації – це обов’язково. Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів – тільки навчені солдати на першій лінії.

У структурі Збройних Сил створюється новий рід сил – Сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач.

Команду перезавантаження Збройних Сил України Головком Сирський представить днями.

Олександр Сирський командував Сухопутними військами України з 2019 року. З того ж року – командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Народився 26 липня 1965 в Новинках Володимирської області (РФ). У 1982 закінчив Московське вище загальновійськове командне училище. У 1996 закінчив з відзнакою Академію Збройних Сил Украї­ни (оперативно-тактичний рівень), у 2005 – Національну академію оборони України. З 2017 командував Антитерористичною операцією, у 2019 став командувачем Об'єднаних сил. Герой України.



Звільнення Залужного