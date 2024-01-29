Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)

За даними джерел LB.ua, президент Володимир Зеленський вирішив звільнити головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
У Міноборони опублікували наступне повідомлення: "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда". Міністерство не учтонило, про кого саме йдеться.
Офіційної інформації про звільнення Залужного наразі немає. Відповідного указу на сайті президента – теж.
За даними джерел УП, в Офісі президента відставка Залужного розглядається, але указу ще немає. "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела повідомило, що домовленість про можливе звільнення Залужного "було досягнуто під час зустрічі Залужного з президентом Володимиром Зеленським".
Згодом УП з посиланням на речника президента Сергія Никифорова написала, що він заперечив звільнення головкома. На запитання, чи звільняв президент Залужного, прессекретар відповів "точно ні".
У медіа також лунала інформація про призначення замість Залужного нинішнього очільника ГУР Кирила Буданова, але він у спілкуванні з LB це не підтвердив.
Залужний був призначений головнокомандувачем Збройних Сил із 27 липня 2021 року. До цього він із грудня 2019 командував оперативним командуванням "Північ".
- Про ймовірний конфлікт між верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем писали і українські, і західні медіа. Особливо часто така інформація почала лунати після результатів українського літнього наступу.
- Влітку 2022-го радник глави офісу президента Михайло Подоляк уже спростовував чутки про можливу відставку Залужного і переведення його на посаду міністра оборони.
- Ще більше публічна риторика щодо Залужного в політичної влади загострилася після його колонки та інтерв'ю The Economist, де він сказав, що війна зайшла в глухий кут.
- Заступник Єрмака Ігор Жовква на це вирішив заявити, що після публікації "його в паніці запитували", чи ми в глухому куті. Він також вирішив порекомендувати військовим "менше коментувати" події на фронті.
- Президент Зеленський у відповідь на публікацію запевнив, що патової ситуації немає.
- Також він вважає, що залучення генералів у політику ставить під загрозу національну єдність. Ця репліка прозвучала на тлі публікації Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним щодо глухого кута в війні.
- У грудні міністр оборони Умєров сказав, що звільнення/заміну Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не планують.
- У тому ж грудні Володимир Зеленський говорив журналістам, що в нього "робочі відносини" з Залужним. "Він має відповідати за результат на полі бою як головком разом з Генштабом, є багато там питань", – говорив президент.