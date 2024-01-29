Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)

За даними джерел LB.ua, президент Володимир Зеленський вирішив звільнити головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

У Міноборони опублікували наступне повідомлення: "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда". Міністерство не учтонило, про кого саме йдеться.

Офіційної інформації про звільнення Залужного наразі немає. Відповідного указу на сайті президента – теж.

За даними джерел УП, в Офісі президента відставка Залужного розглядається, але указу ще немає. "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела повідомило, що домовленість про можливе звільнення Залужного "було досягнуто під час зустрічі Залужного з президентом Володимиром Зеленським".

Згодом УП з посиланням на речника президента Сергія Никифорова написала, що він заперечив звільнення головкома. На запитання, чи звільняв президент Залужного, прессекретар відповів "точно ні".

У медіа також лунала інформація про призначення замість Залужного нинішнього очільника ГУР Кирила Буданова, але він у спілкуванні з LB це не підтвердив.

Залужний був призначений головнокомандувачем Збройних Сил із 27 липня 2021 року. До цього він із грудня 2019 командував оперативним командуванням "Північ".