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​Зеленський запропонував європейську допомогу біженцям скеровувати в український бюджет

За словами президента, соцдопомогу варто скеровувати в бюджет, а потім перерозподіляти між тими, хто її потребує.

​Зеленський запропонував європейську допомогу біженцям скеровувати в український бюджет
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський запропонував соціальну допомогу, яку надають різні країни українським біженцям, скеровувати в український бюджет, а потім розподіляти між людьми.

Про це від заявив у інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

На запитання журналіста щодо того, чи не варто би було скоротити соцдопомогу 200 тисячам чоловіків призовного віку, які виїхали у Німеччину, щоб зекономлені гроші скерувати на підтримку України, Зеленський відповів, що краще, щоб кошти йшли у бюджет України.

"Буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну, так буває. Я зараз не про наших українців у Німеччині. Я вам узагальнюю це. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якби Німеччинна підтримувала українців, даючи гроші в бюджет України, а потім Україна вже б перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина", – сказав президент. 

Зеленський додав, що частина українських грошей перебуває у Європі, адже їх вивезли біженці, тікаючи від війни. За словами президента, після початку фінансової підтримки українців всі гроші залишались закордоном і в економіці тієї чи іншої держави.

"Гроші наші виїхали, а європейські гроші лишались там, де залишились громадяни України. Поза територією України. Коли весь світ каже про фінансову підтримку українців, то я хотів би звернути увагу, де залишається більшість цих грошей", – зауважив глава дежави. 

Проте він наголосив, що рішення про підтримку українців є особистим рішенням німців і Німеччини.

Зеленський закликав не узагальнювати питання українських біженців, зокрема чоловіків.

"Тут дуже багато різних деталей: є люди, які виїхали з різних причин і мали законодавчі причини і можливості поїхати, є люди немобілізаційного віку, є ті, хто виїхали раніше, є студенти", – сказав президент і додав, що ніхто не може нікого "брати і повертати" в Україну, а діяти необхідно згідно із законом. 

Зеленський додав, що вдячний тим українцям, які повертаються додому, працюють, платять податки і таким чином піднімають економіку і допомагають ЗСУ.  

  • У ЄС заявили, що готові продовжити заходи тимчасового захисту для українців після березня 2025 року. Європейські міністри погодилися із необхідністю гармонізувати законодавство у цій сфері. 
  • Україна веде діалог із офіційними особами ЄС щодо зміни міграційних правил для повернення українських біженців з-за кордону. За даними, понад 4 мільйони українців скористалися директивою про тимчасовий захист у країнах Євросоюзу. Ця директива буде чинною до березня 2025 року, за умови, якщо ЄС візьме на себе зобов'язання підтримувати українських біженців доти, доки триватиме війна.
  • Українська влада заявляє, що громадяни України, які перебувають у ЄС, "повинні мати право на тимчасовий захист". Навіть у разі припинення воєнних воєнних дій така можливість має залишатися.
  • Загалом кількість українських біженців у Європі за рік зросла на 320 тисяч осіб. Нйбільша кількість українців перебуває у Німеччині, а всього у Європі перебувають понад 4,1 млн українських шукачів притулку.
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