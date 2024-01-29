​Зеленський запропонував європейську допомогу біженцям скеровувати в український бюджет

За словами президента, соцдопомогу варто скеровувати в бюджет, а потім перерозподіляти між тими, хто її потребує.

Президент України Володимир Зеленський запропонував соціальну допомогу, яку надають різні країни українським біженцям, скеровувати в український бюджет, а потім розподіляти між людьми.

Про це від заявив у інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

На запитання журналіста щодо того, чи не варто би було скоротити соцдопомогу 200 тисячам чоловіків призовного віку, які виїхали у Німеччину, щоб зекономлені гроші скерувати на підтримку України, Зеленський відповів, що краще, щоб кошти йшли у бюджет України.

"Буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну, так буває. Я зараз не про наших українців у Німеччині. Я вам узагальнюю це. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якби Німеччинна підтримувала українців, даючи гроші в бюджет України, а потім Україна вже б перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина", – сказав президент.

Зеленський додав, що частина українських грошей перебуває у Європі, адже їх вивезли біженці, тікаючи від війни. За словами президента, після початку фінансової підтримки українців всі гроші залишались закордоном і в економіці тієї чи іншої держави.

"Гроші наші виїхали, а європейські гроші лишались там, де залишились громадяни України. Поза територією України. Коли весь світ каже про фінансову підтримку українців, то я хотів би звернути увагу, де залишається більшість цих грошей", – зауважив глава дежави.

Проте він наголосив, що рішення про підтримку українців є особистим рішенням німців і Німеччини.

Зеленський закликав не узагальнювати питання українських біженців, зокрема чоловіків.

"Тут дуже багато різних деталей: є люди, які виїхали з різних причин і мали законодавчі причини і можливості поїхати, є люди немобілізаційного віку, є ті, хто виїхали раніше, є студенти", – сказав президент і додав, що ніхто не може нікого "брати і повертати" в Україну, а діяти необхідно згідно із законом.

Зеленський додав, що вдячний тим українцям, які повертаються додому, працюють, платять податки і таким чином піднімають економіку і допомагають ЗСУ.