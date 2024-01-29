Головне за понеділок, 29 січня: удари авіації Сил оборони, (не)звільнення Залужного

Бої під Авдіївкою, 51 бойове зіткнення, ворожі обстріли, четверо загиблих цивільних на Сумщині, очільник МЗС Угорщини Сійярто в Ужгороді. Яким запам’ятається 705-й день повномасштабної війни.

За даними джерел LB.ua, президент Володимир Зеленський вирішив звільнити головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

У Міноборони опублікували наступне повідомлення: "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда". Міністерство не уточнило, про кого саме йдеться.

Офіційної інформації про звільнення Залужного наразі немає. Відповідного указу на сайті президента – теж.

За даними джерел УП, в Офісі президента відставка Залужного розглядається, але указу ще немає. "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела повідомило, що домовленість про можливе звільнення Залужного "було досягнуто під час зустрічі Залужного з президентом Володимиром Зеленським".

Згодом УП з посиланням на речника президента Сергія Никифорова написала, що він заперечив звільнення головкома. На запитання, чи звільняв президент Залужного, прессекретар відповів "точно ні".

У медіа також лунала інформація про призначення замість Залужного нинішнього очільника ГУР Кирила Буданова, але він у спілкуванні з LB це не підтвердив.

Залужний був призначений головнокомандувачем Збройних Сил із 27 липня 2021 року. До цього він із грудня 2019 командував оперативним командуванням "Північ".

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 51 бойове зіткнення.

Ворог завдав шістьох ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької та Музиківки Херсонської області. Також противник завдав 64 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Авдіївському напрямку відбито 8 атак неподалік Новобахмутівки, Авдіївки та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники 6 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

Українські підрозділи на лівобережжі Дніпра витримали 7 безуспішних ворожих спроб штурму позицій.

Упродовж дня авіація Сил оборони України завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 29 січня – в нашій новині.

Сьогодні, 29 січня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА. Упродовж дня росіяни здійснили 46 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 221 вибух.

Зокрема, по Зноб-Новгородській громаді росіяни вдарили з мінометів та РСЗВ, внаслідок чого три людини загинули (одна – по дорозі до лікарні) та одну особу поранено.

Ще одна людина загинула внаслідок удару армії РФ по Юнаківській громаді. На громаду скинули ВОГи з БпЛА, її обстріляли з мінометів, артилерії та РСЗВ.

Більше інформації – в новині.

Рада Європейського союзу продовжила санкції проти Росії ще на шість місяців − до 31 липня 2024 року.

“Ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України”, − йдеться у повідомленні на сайті Ради.

Санкції, зокрема, передбачають обмеження у сфері торгівлі, фінансів, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

Які ще сфери вони охоплюють – в новині.

Комітет Верховної Ради з питань держвлади ініціює створення тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань функціонування Києва під час війни. Вона займеться питаннями моделі управління в місті, стану метрополітену, громадського транспорту та іншими.

Про це LB.UA повідомив нардеп фракції "Слуга народу", голова підкомітету ВРУ з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін.

"Київ продовжує залишатись політичним та економічним центром країни, а також головною військовою ціллю агресора. У той же час критична інфраструктура міста перебуває в жахливому стані, ледь не щодня нас спіткають сумні новини про метро, наземний транспорт, мости та переходи. Про Бортничі і говорити не хочеться. І це не наслідок ракетних ударів ворога чи проблем з бюджетом (він астрономічний), це - наслідок низького рівня менеджменту", - сказав він.

На його думку, система управління в місті також перебуває в хаосі.

"Київрада без незалежного виконкому, "біполярна" КМДА (і виконавчий орган, і елемент державної вертикалі, і сам за собою наглядач. КМВА, відсутність у місті районних рад… Це все впливає на комфорт та безпеку містян, чисельність яких вже перевищує показники, які були до початку повномасштабного вторгнення, та обороноздатність території", - підкреслив нардеп.

Подробиці – в новині.

Угорщина наполягає, щоб угорській національній меншині повернули права, які вона мала до 2015 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на спільній пресконференції в Ужгороді з українським колегою Дмитром Кулебою і керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Сійярто сказав, що з 2015 року в Україні ухвалювали такі законодавчі ініціативи, які зменшували права угорської нацменшини. Угорський міністр відзначив закон про нацменшини, який Рада ухвалила в грудні 2023 року, але і цього угорській стороні виявилося недостатньо.

"Ми просимо повернути угорській національній меншині усі ті права, які вона мала до 2015 року. Я хочу підкреслити, що Угорщина нічого більше не просить", - сказав Сійярто.

Він додав, що угорська сторона сформулювала 11 пунктів-пропозицій щодо захисту прав своєї нацменшини в Україні. Серед них - відновлення статусу національної школи, можливість знову складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері вищої освіти, культури і суспільного життя.

Дмитро Кулеба на пресконференції повідомив, що під егідою Міністерства закордонних справ України утворять спеціальну комісію, яка проаналізує пропозицію Угорщини щодо прав нацменшин. Ця комісія через десять днів має представити, за словами Кулеби, "на розгляд урядів обох країн, конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення, або вже врегульовано, щоб ми внесли остаточну ясність".

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!