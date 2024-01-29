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Угорщина наполягає повернути своїй нацменшині в Україні права, які діяли до 2015 року, - міністр Сійярто

Серед них - відновлення статусу національної школи, можливість знову складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері вищої освіти, культури і суспільного життя.

Угорщина наполягає повернути своїй нацменшині в Україні права, які діяли до 2015 року, - міністр Сійярто
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто
Фото: EPA/UPG

Угорщина наполягає, щоб угорській національній меншині повернули права, які вона мала до 2015 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на спільній пресконференції в Ужгороді з українським колегою Дмитром Кулебою і керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком

Сійярто сказав, що з 2015 року в Україні ухвалювали такі законодавчі ініціативи, які зменшували права угорської нацменшини.

Угорський міністр відзначив закон про нацменшини, який Рада ухвалила в грудні 2023 року, але і цього угорській стороні виявилося недостатньо.

"Ми просимо повернути угорській національній меншині усі ті права, які вона мала до 2015 року. Я хочу підкреслити, що Угорщина нічого більше не просить", - сказав Сійярто.

Він додав, що угорська сторона сформулювала 11 пунктів-пропозицій щодо захисту прав своєї нацменшини в Україні. Серед них - відновлення статусу національної школи, можливість знову складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері вищої освіти, культури і суспільного життя.

  • Дмитро Кулеба на пресконференції повідомив, що під егідою Міністерства закордонних справ України утворять спеціальну комісію, яка проаналізує пропозицію Угорщини щодо прав нацменшин. Ця комісія через десять днів має представити, за словами Кулеби, "на розгляд урядів обох країн, конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення, або вже врегульовано, щоб ми внесли остаточну ясність".
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