Серед них - відновлення статусу національної школи, можливість знову складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері вищої освіти, культури і суспільного життя.

Угорщина наполягає, щоб угорській національній меншині повернули права, які вона мала до 2015 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на спільній пресконференції в Ужгороді з українським колегою Дмитром Кулебою і керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Сійярто сказав, що з 2015 року в Україні ухвалювали такі законодавчі ініціативи, які зменшували права угорської нацменшини.

Угорський міністр відзначив закон про нацменшини, який Рада ухвалила в грудні 2023 року, але і цього угорській стороні виявилося недостатньо.

"Ми просимо повернути угорській національній меншині усі ті права, які вона мала до 2015 року. Я хочу підкреслити, що Угорщина нічого більше не просить", - сказав Сійярто.

Він додав, що угорська сторона сформулювала 11 пунктів-пропозицій щодо захисту прав своєї нацменшини в Україні. Серед них - відновлення статусу національної школи, можливість знову складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері вищої освіти, культури і суспільного життя.