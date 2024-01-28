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Віталій Кличко привіз захисникам на сході України FPV-дрони та системи РЕБ

Їх отримали військові батальйону "Свобода" та 28 ОМБР імені Лицарів зимового походу. 

Мер Києва Віталій Кличко відвідав захисників на Донбасі та передав їм дрони та системи радіоелектронної боротьби. Про це Кличко повідомив у Facebook

"Відвідав наших захисників на Донбасі. Батальйону «Свобода» та 28 ОМБР імені Лицарів зимового походу передав по 100 FPV-дронів кожному підрозділу. Також відвіз бійцям три системи РЕБ, які дуже потрібні сьогодні військовим на сході України", – повідомив Віталій Кличко.

Він також подякував захисникам за мужність та самовідданість. 

"Складна ситуація на фронті, але вони тримаються рішуче і продовжують нищити ворога й боронити українську землю. Слава Україні! Слава її захисникам!" – написав Кличко.

Командир батальйону "Свобода" Петро Кузик подякував Кличку та киянам за постійну підтримку. 

"Від щирого серця хочу подякувати Віталію Володимировичу та громаді міста Києва за постійну потужну підтримку. З одного боку, це боєздатність батальйону, а що для мене важливо – це життя наших бійців", – наголосив Кузик.  

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