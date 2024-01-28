Мер Києва Віталій Кличко відвідав захисників на Донбасі та передав їм дрони та системи радіоелектронної боротьби. Про це Кличко повідомив у Facebook.

"Відвідав наших захисників на Донбасі. Батальйону «Свобода» та 28 ОМБР імені Лицарів зимового походу передав по 100 FPV-дронів кожному підрозділу. Також відвіз бійцям три системи РЕБ, які дуже потрібні сьогодні військовим на сході України", – повідомив Віталій Кличко.

Він також подякував захисникам за мужність та самовідданість.

"Складна ситуація на фронті, але вони тримаються рішуче і продовжують нищити ворога й боронити українську землю. Слава Україні! Слава її захисникам!" – написав Кличко.

Командир батальйону "Свобода" Петро Кузик подякував Кличку та киянам за постійну підтримку.

"Від щирого серця хочу подякувати Віталію Володимировичу та громаді міста Києва за постійну потужну підтримку. З одного боку, це боєздатність батальйону, а що для мене важливо – це життя наших бійців", – наголосив Кузик.