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Україна і Данія домовились почати переговори щодо підписання угоди про гарантії безпеки

"Сподіваюсь, що в недалекому майбутньому ми узгодимо двосторонню угоду між Данією та Україною", - сказав глава МЗС Данії.

Україна і Данія домовились почати переговори щодо підписання угоди про гарантії безпеки
Міністри закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен і України Дмитро Кулеба
Фото: скриншот відео

Україна і Данія домовились почати переговори щодо підписання угоди про гарантії безпеки у межах вільнюської декларації.

Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен під час візиту до Миколаєва, передає "Європейська правда".

За словами Расмуссена, Данія відчуває відповідальність "допомогти Україні повністю відновити територіальну цілісність, дати відсіч російським військам, що вторглись на її територію, і стати повноправним членом ЄС".

"Звісно, я це обговорив з українським колегою Дмитром Кулебою, і ми погодились, що тепер розпочнемо конкретні переговори про наші безпекові зобов’язання. І сподіваюсь, що в недалекому майбутньому ми узгодимо двосторонню угоду між Данією та Україною", – сказав данський міністр.

Расмуссен зауважив, що в розмові з українським колегою Дмитром Кулебою обговорив "конкретні шляхи, якими Данія може допомогти Україні відновити контроль над усією її територією".

  • У липні 2023 року G7 підписала декларацію про безпекову підтримку України та допомогу в реформах, необхідних для членства в НАТО. На основі цього документу укладатимуть двосторонні безпекові угоди між Україною та окремими країнами-гарантами. 
  • Нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що до цієї декларації приєдналося майже 30 держав.
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