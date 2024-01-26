Керівники НАБУ і САП зустрілися із послом Великобританії

Посол запевнив у підтримці України Великобританією у боротьбі з корупцією.

Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії Мартін Гарріс зустрівся із керівниками Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Боротьба з корупцією прямо впливає на національну безпеку, тому діяльність антикорупційних органів є критично важливою як під час війни, так і в період поствоєнного відновлення України", – наголосив посол під час зустрічі.

Він зокрема зауважив, що подолання викликів, які стоять перед НАБУ і САП потребують спільних зусиль, і тому підтримка цих органів є пріоритетним та стратегічним завданням.

Сторони обговорили і виклики, які напряму впливають на незалежність та ефективність інституцій. Зокрема, мова йшла про створення незалежної експертної установи при НАБУ, запровадження автономного прослуховування, необхідності змін до законодавства, зокрема, щодо скасування "правок Лозового" та вдосконалення інституту угод.

"Антикорупційні інституції України НАБУ і САП є на передньому краї боротьби з корупцією. Велика Британія стоїть пліч-о-пліч із ними, підтримуючи їхню незалежність і їхню життєво важливу роботу, яка лежить в основі безпеки й процвітання України", – написав посол у соцмережі X (Twitter).